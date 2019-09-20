وطن النهار

أعلنت وزير الزراعة والثروة الحيوانية والامدادات الغذائية البرازيلية تيريزا كريستينا دياس أن حجم التبادل التجاري بين بلادها والكويت بلغ 239 مليون دولار تمثل المنتجات الزراعية منها 36 في المئة بواقع 85 مليونا.

وقالت دياس خلال لقائها يوم أمس الأول الأربعاء مع ممثلي وسائل الاعلام الكويتية على هامش زيارتها الى البلاد ان هذه الزيارة تنطلق من «الرغبة في لقاء الأصدقاء الكويتيين مباشرة» وترسيخ العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتوسيعها خصوصا أن علاقات الصداقة والمحبة الكويتية البرازيلية ذات تاريخ بعيد وطويل.

وكشفت عن اتفاقية محتملة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لتمويل مشروع زراعي بقيمة 50 مليون دولار والمشروع قيد البحث حاليا مع الصندوق لتمويل صغار المزارعين في المنطقة الشمالية الشرقية من البرازيل وتدعمه تسع سلاسل انتاجية بهدف الحد من الفقر هناك.

وأوضحت دياس أن الحكومة البرازيلية ستكون شريكا مساهما في هذا المشروع بتمويل مشاريع الري والطاقة الكهربائية ودفع فوائد القرض الذي تأمل البرازيل الحصول عليه من الصندوق.

وذكرت أن لقاءاتها مع مسؤولي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتيتين تمت خلالها الموافقة على السماح رسميا باستيراد العسل البرازيلي وتم التباحث بشأن السماح باستيراد لحوم الأبقار البرازيلية وهذه المباحثات قطعت شوطا كبيرا جدا ويتوقع أن يتم الأمر قريبا بمجرد الانتهاء من اشكالية بسيطة جدا تخص ترجمة بعض الجمل في شهادة الاستيراد.

وبينت دياس أن اجتماعاتها المتنوعة مع مسؤولي هيئتي (الزراعة) و(الغذاء) تناولت أيضا موضوع استيراد الأسماك التي وصفته بأنه معقد بعض الشيء بسبب بعض القوانين البرازيلية آملة حل هذه المسألة من الجانب البرازيلي في غضون الأشهر القليلة المقبلة وفتح السوق للتبادل التجاري في مجال الأسماك بين البلدين.

