مال وأعمال

اختتمت البورصة تداولاتها الأسبوعية على اللون الأخضر، رغم فقدان قيمتها السوقية الرأسمالية اكثر من مليار دينار خلال 5 جلسات على وقع التوترات الجيوسياسية التي شهدتها دول المنطقة اثر الهجوم على منشآت نفطية تابعة لأرامكو في 14 سبتمبر 2019 وهو ما دفع اسواق المال الخليجية للتراجع بشكل ملحوظ.

ووفق الأرقام المتاحة، فقد استقرت القيمة السوقية الرأسمالية عند مستوى 32.138 ملياراً بنهاية تداولات الخميس مقابل 33.254 ملياراً بداية تداولات الأسبوع.

كما تراجعت القيمة السوقية الرأسمالية لأسهم البنوك بواقع 900 مليون دينار من مستوى 19.7 ملياراً بداية تداولات الأسبوع الى مستوى 18.8 مليار دينار، لتشكل بذلك 81.8 في المئة من اجمالي الخسائر التي تكبدها السوق.

وفي السياق ذاته، انهت البورصة تعاملاتها، امس، على ارتفاع اثر عمليات شراء شملت عدة اسهم في القطاعات القيادية فضلا عن انعكاسات ايجابية حول انضمام البورصة لمؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز للأسواق الناشئة.

ومن المقرر انضمام البورصة 23 سبتمبر الحالي لمؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز للأسواق الناشئة وذلك بحسب اسعار الاغلاق لجلسة امس الخميس والتي من المتوقع ان ينضم لها ما بين 20 الى 24 شركة من الشركات المدرجة للبورصة.

وارتفع المؤشر العام للسوق 50.2 نقطة ليبلغ مستوى 5552?5 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?9 في المئة في حين بلغت كميات تداولات المؤشر 261.09 مليون سهم تمت من خلال 11475 صفقة نقدية بقيمة 89.14 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 1?8 نقطة ليصل الى مستوى 4667?2 نقطة بنسبة 0?04 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 66?11 مليون سهم تمت عبر 2558 صفقة نقدية بقيمة 4?4 ملايين دينار. وارتفع مؤشر السوق الأول 75?3 نقطة ليصل الى مستوى 6009?9 نقاط بنسبة 1?27 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 194?9 مليون سهم تمت عبر 8917 صفقة بقيمة 84?6 مليون دينار.

