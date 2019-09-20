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مال وأعمال

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مشاريع عاجلة لإنشاء مواقف للسيارات بالعاصمة


تناقش لجنة متخصصة بالصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة فكرة انشاء مواقف للسيارات بمنطقة العاصمة بهدف الاستثمار في حل اشكاليات مواقف السيارات، وذلك على صعيد الأراضي التابعة للدولة وأراضي القطاع الخاص تحقيقا لوضع الحلول العاجلة للمنطقة.
وكشفت مصادر ذات صلة لـ«النهار» ان دراسة اجريت لحل ازمة مواقف السيارات بمناطق العاصمة وانتهت الى فتح المجال للقطاع الخاص ولاسيما المبادرين من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمنح تراخيص لأي مساحة شاغرة او مبنى قديم يتعدى مساحته الـ 750 مترا فما فوق كخطوة استثمارية خدمية للعاصمة وملاكها.
وقالت المصادر ان هناك موافقات مبدأية من الجهات المعنية لفتح المزيد من الفرص للتراخيص التجارية بقطاع المرافق والخدمات ومنها وضع الحلول لأزمة المواقف على ان يتم التقدم بطلب لكل من يملك مساحات حول العاصمة يمكن منحها ترخيص لانشاء مواقف ومشاريع كحلول لأزمة المواقف في المدينة وما يحيط بها.


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