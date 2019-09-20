مال وأعمال

قرر الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية وليد البدر تعيين مشاري حسن الكندري رئيس فريق العمليات في المنطقة التاسعة، عبدالرحمن عبدالله رئيساً لفريق العمليات لتنسيق التشغيل لمشروع الوقود البيئي، محمد احمد العنزي رئيساً لفريق العمليات لمشروع الوقود البيئي المنطقة العاشرة، احمد عبدالكريم علي رئيساً لفريق تخطيط الصيانة، حامد محمد رئيساً لفريق صيانة المعدات، بشار جاسم النصف رئيساً لفريق الصيانة الميكانيكية بالمنطقة الثالثة.

وأضاف القرار الصادر الى نواب الرئيس التنفيذي ومديري الدوائر ورؤساء الفرق، نقل غانم المطيري الى وظيفة رئيس فريق عمليات ويكون مسؤولاً مباشرة امام نائب الرئيس التنفيذي، على ان يتم العمل بالقرار بداية من الأحد المقبل.

ويهدف مشروع الوقود البيئي الى تطوير مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله ويتضمن انشاء 39 وحدة جديدة وتحديث سبع وحدات واغلاق سبع اخرى، مع التركيز على انتاج المنتجات العالية القيمة مثل الديزل والكيروسين للتصدير.

وتبلغ الكلفة الاجمالية للمشروع 4.680 مليارات دينار (15.4 مليار دولار)، وتقوم الشركة بتمويل 30 في المئة منها مع توفير النسبة الباقية عن طريق بنوك كويتية وأجنبية.

وفي الثاني من سبتمبر الحالي اعلنت الشركة تشغيل اول وحدة انتاجية بالمشروع، وهي وحدة انتاج الديزل (يو-216) في مصفاة ميناء عبدالله.

وكان من المقرر ان يتم افتتاح المشروع في ابريل 2018، بينما تشير المؤشرات الأولية الى الانتهاء من المشروع خلال السنة المالية 2020-2021.

