مال وأعمال

قدم الاتحاد الدولي للنقل الجوي احدث دراسته حول القيمة الاقتصادية للنقل الجوي والسياحة في مختلف الدول النامية في منتدى الطيران الاقليمي التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي في العاصمة كينيا نيروبي وحددت فرص التوسع الكبير على مدار العشرين عاماً القادمة اذا كانت الاستثمارات الرئيسية في البنية التحتية ويتم اجراء اصلاحات السياسة.

وحدد الاتحاد الدولي عدة مجالات يمكن ان تعمل فيها الحكومات في الدول النامية على تعزيز نمو الطيران وتحقيق المزيد من القيمة ومها: تحسين البنية التحتية للنقل الجوي لاستيعاب النمو المستقبلي للحركة الجوية بالتعاون مع المستخدمين: يعد تحسين الكفاءة التشغيلية في مطارات وتحسين السلامة لأسطول المحركات التوربينية في افريقيا واسيا تمثل اولوية واعتماد تقنية مبتكرة جديدة ومنها دمج التكنولوجيا مثل القياسات الحيوية والذكاء الاصطناعي لتحسن الكفاءة وتجربة رحلة الركاب.

واكد الاتحاد ان في حالة تطبيق هذه الاجراءات من الممكن ان يضيف قطاع النقل الجوي لهذه الدول 3 مليارات يورو اضافية من الناتج المحلي الاجمالي الاضافي لاقتصاد البلاد وأكثر من 8000 وظيفة بحلول عام 2037.

أعلن الاتحاد ان اداء شهر يوليو كان بداية جيدة لموسم ذروة الطلب على الركاب. رغم التعريفات الجمركية والحروب التجارية وعدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ارتفع الطلب الدولي على المسافرين لشهر يوليو بنسبة 2.7 في المئة مقارنة بشهر يوليو 2018، والذي كان تباطؤاً مقارنةً بنمو بلغ 5.3 في المئة في يونيو. ارتفعت السعة بنسبة 2.4 في المئة، وارتفع عامل الحمولة بنسبة 0.2 نقطة مئوية الى 85.3 في المئة. سجلت جميع المناطق نمواً، بقيادة شركات الطيران في اميركا اللاتينية.

شهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 1.6 في المئة في شهر يوليو، بانخفاض كبير عن نمو 8.3 في المئة المسجل في يونيو، بعد نهاية شهر رمضان. كان الضعف في التجارة العالمية، وأسعار النفط المتقلبة، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة عوامل سلبية في المنطقة. ارتفعت السعة لشهر يوليو بنسبة 1.0 في المئة مقارنة بالعام الماضي وارتفع عامل الحمولة 0.4 نقطة مئوية الى 81.3 في المئة.

ارتفعت حركة النقل لشركات الطيران الأفريقية في شهر يوليو بنسبة 3.6 في المئة، وهو انخفاض كبير عن نمو بلغ 9.8 في المئة في يونيو، حيث ادى ضعف ثقة الشركات في جنوب افريقيا الى تعويض الظروف الاقتصادية الصلبة في اماكن اخرى من القارة. ارتفعت السعة 6.1 في المئة، وانخفض عامل الحمولة 1.7 نقطة مئوية الى 72.9 في المئة.

كما ارتفعت حركة النقل لشركات طيران آسيا والمحيط الهادئ في يوليو بنسبة 2.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو تباطؤ مقارنة بنمو يونيو بنسبة 3.9 في المئة وأضعف اداء لها منذ اوائل عام 2013. زادت السعة بنسبة 2.4 في المئة وعامل التحميل بنسبة 0.2 نقطة مئوية الى 82.6 في المئة. اثرت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية وكذلك التوترات السياسية في هونغ كونغ على ثقة الشركات.

وسجلت شركات النقل الأوروبية نمواً سنوياً متواضعاً بلغ 3.3 في المئة في يوليو، منخفضاً عن زيادة بنسبة 5.6 في المئة على اساس سنوي في يونيو. هذا هو ابطأ معدل نمو منذ منتصف عام 2016 اسهم استمرار حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ الصادرات الألمانية ونشاط الصناعات التحويلية في ضعف ثقة الشركات والمستهلكين. ارتفعت السعة بنسبة 3.2 في المئة، وارتفع عامل الحمولة بنسبة 0.1 نقطة مئوية ليصل الى 89.0 في المئة، وهي اعلى نسبة بين المناطق.

وحققت حركة الطيران في اميركا الشمالية نمو بنسبة 1.5 في المئة مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي. انخفض هذا من 3.5 في المئة في يونيو، مما يعكس التباطؤ في الاقتصاد الأميركي والكندي والنزاعات التجارية. ارتفعت سعة يوليو بنسبة 0.7 في المئة، ما ادى الى ارتفاع معامل الحمولة بنسبة 0.7 في المئة الى 87.9 في المئة، وهو ثاني اعلى معدل بين المناطق.

شهدت شركات الطيران في اميركا اللاتينية ارتفاعاً بنسبة 4.1 في المئة في حركة المرور في شهر يوليو، والذي كان اقوى نمو بين المناطق ولكنه تراجع من معدل نمو سنوي بلغ 5.8 في المئة في يونيو. لقد حدث ذلك في ظل استمرار الاضطراب في اعقاب انهيار جزئي للاقتصاد البرازيلي وظروف العمل الأكثر تحديا في بعض الاقتصادات الاقليمية الرئيسة.

