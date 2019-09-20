مال وأعمال

اختتمت امس أعمال اجتماعات الدورة الثانية للجنة الوزارية الكويتية القيرغيزية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني المنعقدة خلال الفترة من 17 حتى 19 مارس 2019 في العاصمة القرغيزية بشكيك، برئاسة وزير المالية د. نايف الحجرف للجانب الكويتي، وعن الجانب القرغيزي وزير المالية باكتيغول جينبايفا، وشهد ختام الاجتماعات التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وقد تم خلال الاجتماعات بحث العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ومن أهمها نشاط الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في قيرغيزستان، بالاضافة إلى رؤية حكومة الكويت بدعم القطاع الخاص واعتباره شريكاً ومحركاً رئيساً في دعم الاقتصاد الوطني وذلك من خلال إيجاد الفرص الاستثمارية والتجارية المناسبة.

كما التقى وزير المالية د. نايف الحجرف امس، برئيس رئيس جمهورية قرغيزستان سورونباي جينبيكوف، ناقلاً له تحيات القيادة السياسية في الكويت، اضافة الى مناقشة وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون في مجال التنمية الإقتصادية والتجارية. وفي كلمة له خلال أعمال الدورة الثانية للجنة الوزارية الكويتية القيرغيزية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، قال وزير المالية د. نايف الحجرف «إننا نؤمن في الكويت بدور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث يتمتع القطاع بتجربة ثرية وتطلع دائم لاستكشاف واقتناص الفرص الاستثمارية، وإنني أدعو الحكومة القرغيزية لتقديم المزيد من الفرص الاستثمارية ذات العائد المجدي وتقديم تسهيلات وضمانات لانتقال رؤوس الأموال الأجنبية».

والجدير بالذكر أنه تم استعراض أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، والعمل على تفعيل جميع الاتفاقيات الموقعة بينهما عبر تنفيذ البنود الواردة فيها وتعزيز التعاون بين البلدين لاسيما في المجالات الرياضية، السياحية، الزراعية وفي مجال البحث العلمي وفي مجال أنشطة المقاييس وصناعة الحلال.

وقد شارك في اجتماعات الدورة الثانية للجنة الوزارية الكويتية القرغيزية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الاقتصادية نبيل العبدالجليل، وعضو غرفة تجارة وصناعة الكويت طلال جاسم الخرافي وعدد من كبار المسؤولين من مختلف الجهات المتخصصة في كلا البلدين.

يذكر بأن انعقاد اللجنة جاء استناداً لاتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين الكويت وجمهورية قرغيزستان بتاريخ 15 ديسمبر 2015.

