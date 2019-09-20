مال وأعمال

قام بنك الكويت الدولي «KIB» بتنظيم زيارة ميدانية إلى مدرسة سعيد بن العاص المتوسطة للبنين بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، تخللها إلقاء محاضرة حول المهارات الأساسية للتوفير والادخار، وذلك بحضور مجموعة من الطلبة والمدرسين والإداريين.

وبهذه المناسبة، قال مدير الاتصال الخارجي في وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، فهد السرحان: «أن هذه الزيارة جاءت لتعزيز التواصل مع الطلبة وإثراء معلوماتهم حول الثقافة المالية والمصرفية، وذلك في إطار برنامج البنك المجتمعي الذي يتبنى برنامجاً خاصاً لنشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي حول المهارات الأساسية للتوفير والادخار والإدارة الجيدة للمال بين جميع شرائح المجتمع وخاصة فئة الشباب والأطفال باعتبارهم مستقبل هذا الوطن».

مضيفاً أن «KIB» يسعى أيضاً إلى تكريس دوره كإحدى المؤسسات المصرفية الداعمة لتمكين الشباب منذ الصغر، وذلك من خلال التواصل المباشر معهم عبر الفعاليات المختلفة، إيماناً منه بأهمية تسليح الشباب بالعلم والمعرفة حيث أنهم الشريحة التي يمكننا الاعتماد عليها في بناء اقتصاد أفضل للبلاد.

وفي ختام تصريحه، هنأ السرحان الطلاب بالعام الدراسي الجديد داعياً إياهم للجد والاجتهاد في الدراسة، ومتمنياً لهم سنة مليئة بالنجاح والتوفيق. يذكر أن «KIB» يحرص دائماً على تنظيم مثل هذه الزيارات الميدانية لمختلف المدارس في الكويت بهدف تدريب الطلاب على مهارات الادخار والتوفير مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مالية فعالة وسليمة في حياتهم اليومية وفي مستقبلهم العملي.

