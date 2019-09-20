مال وأعمال

يعقد بنك الكويت المركزي «المؤتمر المصرفي العالمي: صياغة المستقبل»، تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وذلك يوم الإثنين 23 سبتمبر 2019.

هذا ويستضيف المؤتمر طيفا واسعا من الشخصيات الاقتصادية المرموقة من محافظي بنوك مركزية ورؤساء هيئات رقابية وإشرافية، ومسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى في القطاع المصرفي ووكالات تصنيف ائتماني عالمية، فضلا عن عدد من المنظمات وهيئات المعايير الدولية، وخبراء مصرفيين وممثلين من شركات التقنيات المالية من شتى دول العالم. أفاد طارق محمود، الرئيس التنفيذي بالوكالة للبنك الأهلي المتحد: نحن سعداء بمشاركتنا فى هذا المؤتمر والذى يعد مبادرة استراتيجية من البنك المركزي لإلقاء الضوء على العديد من النقاط بالغة الأهمية لمستقبل القطاع المصرفي فى ظل التغييرات والتطورات التكنولوجية المتسارعة التى تفرض العديد من التحديات أمام القطاع المصرفي وفي نفس الوقت تحمل العديد من الفرص التى يمكن للمصارف الاستفادة منها بشكل ملموس وواقعي. وأضاف محمود : نحرص فى البنك الأهلي المتحد على مثل هذه الملتقيات التى تجمع المصرفيين والخبراء التقنيين من مختلف دول العالم لمناقشة وبحث كل المستجدات على الساحة المصرفية فى عصر التكنولوجيا المالية، حيث إن للبنك الأهلي المتحد مجموعة من المساهمات في مجال التحول الرقمي في القطاع المصرفي من خلال مجموعة متكاملة من الحلول لقطاعات الخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والشركات بما يشمل مختلف أعمال البنك وأنشطته منها التطبيق الوحيد من نوعه في البنوك الكويتية للهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب للخدمات المصرفية للشركات «AUB B2B» والذي يتضمن جميع الخدمات والمنتجات ذات العلاقة للشركات من عملاء البنك.

