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أعلنت زين أنها ستوفّر أحدث المُنتجات من Apple، والتي تشمل iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max، وهي السلسلة المحترفة الجديدة من iPhone، بالإضافة إلى iPhone 11 الجديد بكاميرا ثنائية، وستوفّر زين أيضاً Apple Watch Series 5 مع شاشة Retina التي لا تنطفئ، ويمكن للعملاء طلب أي من الأجهزة أعلاه مُسبقاً ابتداءً من 20 سبتمبر، كما ستكون جميعها متوفرة في أفرع زين ابتداءً من 27 سبتمبر. لكامل تفاصيل الأسعار، يرجى زيارة kw.zain.com.

ويتميّز كل من iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max بنظام كاميرا ثلاثي جديد يُقدّم تجربة تصوير ذات مستوى احترافي مع كاميرا ذات زوايا واسعة وهي Ultra Wide وWide وTelephoto، والتي تقدّم تحسينات هائلة للتصوير في الضوء الخافت مع النظام الليلي وأعلى جودة لتصوير الفيديو في أي هاتف ذكي، وتقوم رقاقة A13 Bionic القوية التي صممتها Apple بتوفير أداء استثنائي لجميع المهام مع تمكين تطورات في عمر البطارية لم يسبق لها مثيل، بحيث يتميز iPhone 11 Pro بعمر بطارية خلال اليوم يصل إلى 4 ساعات أكثر من iPhone Xs، كما يتوافر كل من iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max بأربع ألوان رائعة تشمل لون أخضر الليل الجديد كُلياً.

ويتميّز iPhone 11 بمجموعة كبيرة من القدرات القوية والمُبتكرة المدمجة مع iOS 13، مما يُقدّم تجربة مُستخدم لا مثيل لها، ويوفّر iPhone 11 نظام كاميرا ثنائي يتميّز بالقوة مع عدستان ذات زوايا واسعة وهي Ultra Wide وWide، والتي تقدّم أعلى جودة لتصوير الفيديو في أي هاتف ذكي وتحسينات هائلة للتصوير في الضوء الخافت مع النظام الليلي، ونظام Portrait لتصوير الأشخاص والحيوانات الأليفة والأشياء والمزيد، وتقوم رقاقة A13 Bionic بتشغيل iPhone 11 لتأدية المهام الأكثر تطلّباً مع بطارية تدوم طوال يوم كامل على شحنة واحدة، وتم تصميمه ليتصدى لظروف الطبيعة مع مقاومة مُحسّنة للماء وأقوى زجاج في أي هاتف ذكي، ويتوافر iPhone 11 بست ألوان رائعة التي تشمل البنفسجي والأخضر والأصفر والأسود والأبيض والأحمر PRODUCT(RED).

وتُقدّم Apple Watch Series 5 ولأول مرة شاشة Retina التي لا تنطفئ ولا تنام أبداً، مما يتيح سهولة الاطلاع على الوقت والمعلومات المهمة الأخرى من غير الحاجة لرفع الشاشة أو لمسها، أما مميزات خدمات الموقع الجديدة التي تُتيحها البوصلة المُثبّتة وميزة مستوى الارتفاع الحالي، فتتيح للمستخدم إمكانية التنقل خلال اليوم بشكل أفضل، وتتيح Apple Watch Series 5 مع الاتصال الخلوي للعملاء البقاء على تواصل وإجراء المكالمات الهاتفية واستقبال الرسائل النصية والاتصال على خدمة الطوارئ العالمية1 مباشرةً من Apple Watch في أكثر من 150 دولة حول العالم حتى مع عدم وجود iPhone بالقرب منها، ومع WatchOS 6، سيتمكن مستخدمي Apple Watch من الحفاظ على لياقتهم وصحتهم مع المميزات مثل تتبع الدورة وتطبيق الضوضاء وتوجهات الأنشطة.

