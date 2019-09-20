مال وأعمال

اربيل- «كونا»: انطلقت اعمال النسخة الاولى من معرض الاستثمار والعقارات بمشاركة 150 شركة من 10 دول ويستمر اربعة ايام.

وقال مدير عام هيئة الاستثمار باقليم كردستان محمد شكري في تصريح للصحافيين ان المعرض يعد فرصة لتبادل الخبرات بين المستثمرين الدوليين ومستثمري الاقليم اضافة الى منح فرص للاستثمار في الجانب العمراني بالاقليم.

واضاف شكري ان الهيئة بصدد تعديل قانون الاستثمار بما يخدم مصلحة المستثمرين والمستفيدين من المشاريع الاستثمارية في الاقليم. ومن جانبه قال المنسق العام للمعرض هردي سلام للصحافيين ان المعرض هو الاول من نوعه للاستثمار والعقارات في اقليم كردستان والعراق عموما ويهدف الى توفير المزيد من الفرص للشركات المستثمرة للمزيد من الاستثمار مع الشركات المحلية والأجنبية.

واضاف هردي ان شركات العقارات ولوازم البناء تشكل القسم الرئيس في المعرض وتشارك فيه شركات كثيرة متخصصة في العقارات والإعمار وعرض بضائع جديدة.

