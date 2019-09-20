مال وأعمال

قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ان مجلس ادارة البنك قرر الابقاء على سعر الخصم دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 3?0 في المئة.

واضاف الهاشل في بيان لـ (كونا) ان القرار جاء للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي بما في ذلك حرص البنك على تعزيز الاجواء الداعمة للنمو الاقتصادي غير التضخمي للقطاعات غير النفطية.

واوضح ان القرار يستهدف المحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الاساسية للسياسة النقدية التي تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي. وذكر ان القرار جاء في اطار المتابعة المتواصلة لتطورات الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات اسعار الفائدة على العملات العالمية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي اليوم بتخفيض اسعار الفائدة على الدولار الامريكي.

واوضح الهاشل ان قرار الابقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي يأتي في ضوء النهج المطبق لدى بنك الكويت المركزي المبني على قراءة فاحصة للتطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية وتحركات اسعار الفائدة العالمية.

وبين ان قرارات (المركزي) في مجال السياسة النقدية بما في ذلك القرارات والاجراءات ذات الصلة بأسعار الفائدة المحلية ترتكز في اساسها على دراسة وتحليل احدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة.

واضاف انها ترتكز ايضا على معدلات الاداء الاقتصادي العام ومؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع والائتمان المصرفي واسعارالفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار الامريكي حيث ان تلك البيانات هي من اهم محددات الحاجة لتحريك اسعارالفائدة المحلية واتجاهات حركة هذه الاسعار ومقدارها والادوات المناسبة لتحقيقها.

واكد الهاشل ان (المركزي) سيظل مستمرا في متابعته اليقظة لتطورات ومستجدات الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية والتحركات في اسعار الفائدة العالمية طبقا لأحدث البيانات المتوفرة. وقال ان (المركزي) لن يتوانى عن التحرك في استخدام الادوات المتاحة للسياسة النقدية لتعزيز الاجواء الداعمة للنمو الاقتصادي والمحافظة على تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية وفي اطار المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.

يذكر ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي قام خلال عامي 2017 و2018 برفع سعر الفائدة على الدولار الامريكي سبع مرات في حين قام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم مرتين فقط اخرها في مارس 2018.

محددات تحريك أسعارالفائدة

1-معدلات الأداء الاقتصادي العام

2- مؤشرات السيولة المحلية

3- حركة الودائع والائتمان المصرفي

4- اسعارالفائدة على الدينار