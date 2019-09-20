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واشنطن - (كونا): انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا الاحتياطي الفيدرالي لبلاده (البنك المركزي) ورئيس مجلسه جيروم باول بعد قراره بخفض معدل الفائدة بربع نقطة مئوية.

وقال ترامب في تغريدة على موقع (تويتر) ان الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه «يفشلان مجددا» معتبرا ان الاحتياطي «يفتقد للمنطق والرؤية ويتواصل بشكل رهيب».

واضاف ان الاحتياطي الفيدرالي يجب ان يخفض معدلات الفائدة الى «الصفر او اقل». وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد خفض في وقت سابق من اليوم معدل الفائدة بربع نقطة وهو ثاني خفض يقوم به هذه السنة والثالث منذ ديسمبر 2008.

وسبق أن انتقد ترامب الاحتياطي الفيدرالي مرات عدة ودعاه إلى خفض معدلات الفائدة.