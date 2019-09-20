علم ومعرفة

من أجمل الأحداث التي وقعت خلال الأيام الماضية الاستقبال المدهش الذي استقبل به الكُتاب والقراء الروائي الكويتي سعود السنعوسي في القاهرة والاحتفاء بتوقيع روايته الجديدة «ناقة صالحة»، التي صدرت طبعتها المصرية عن مكتبة تنمية الثقافية بالتعاون مع الدار العربية للعلوم ناشرون، وذلك بمقر المكتبة في المعادي.

وعبر السنعوسي عن سعادته بتواجده بين جمهور القاهرة للمرة الثانية بدعوة من مكتبة «تنمية» مشيرا إلى أنه يتعاون معها للمرة الثانية بعد «حمام الدار».

كما أوضح أنه اختار القاهرة لتكون المحطة الأولى لتدشين الرواية التي صدرت في طبعات متزامنة في القاهرة وبيروت وبغداد والكويت.

وأشار إلى أنه اختار الصحراء كفضاء مكاني جديد بينما دارت رواياته السابقة بين المدينة والبحر.

لكنه نفى أن تكون رواية تاريخية؛ لأن الواقعة التاريخية فيها ليست أكثر من خلفية لقصة الحب بين بطليها «دخيل» و«صالحة»، والنص يقوم على إيهام القارئ بأن القصة تراثية.

وقال إنه استلهم أحداثها من أغنية قديمة تُعزَف على الربابة وتتغنى بالفقدان، اسمها «الخلوج»، تصف ناقة تفقد وليدها أثناء الوضع، وهي أقرب لموال كتبه الشاعر الشعبي محمد عبدالله العوني.

كما أشار إلى أن الرواية تنقل الكثير من الرسائل المجتمعية عبر قصة الحب التي ترويها متجاوزة الإطار التقليدي.

ولعل أجمل ما في حفل التوقيع التقاء السنعوسي بعشرات المبدعين والقراء المصريين، المتابعين لمشروعه الروائي، والتأكيد على أن الإبداع لا وطن له، مثلما هو قادر على مد الجسور بين الشعوب والثقافات دائماً.

وتبقى الإشارة إلى أن السنعوسي حقق مكانة ونقلة مهمة لمدونة السرد الروائي، عبر أعمال مثل «فئران أمي حِصَّة»، 2015، «حمام الدَّار: أحجية ابن أزرق»، 2017، إضافة إلى «ساق البامبو» الحائزة على جائزة البوكر المرموقة عام 2013.

