علم ومعرفة

«الجينات»

د. جوناثان سلاك

ترجمة عبدالله المعمري

مشروع «كلمة» للترجمة

في دائرة الثقافة والسياحة، أبوظبي

صدر هذا الكتاب في أصله الإنجليزي عن مطبعة جامعة أكسفورد ضمن سلسلة «مقدمات موجزة» التي باعت أكثر من خمس ملايين نسخة حول العالم، ويضيء الكتاب جوانب عدة من شأنها منح القارئ تصوراً واضحاً عن الجينات ودورها في الظاهرة الحيوية، حيث يستعرض ملابسات اكتشاف الجينات، والطبيعة الكيميائية الدقيقة لها، ثم يكشف عن العلاقة بين الجينات والبروتينات، وآليات بناء الأجنة وصناعة الأطفال، وما علاقة الجينات بأمراض عديدة مثل الهيموفيليا، والتقزّم، والسرطان، وكيف تساعدنا في التعرف على مرتكبي الجرائم، وتحسم قضايا النسب والأبوة، وتكشف تاريخ الإنسان في هجراته السحيقة من إفريقيا، وفي أي عصر عاشت «حواء» وعاش «آدم»، ثم ينتهي الكتاب بالحديث عن التطور، وكيف يمكن للجينات أن تفسر قضايا إشكالية مثل ظهور الجنسين وصفة الإيثار في الحيوانات.

يعد الكتاب دليلاً مكثفاً لمن يريد تكوين صورة واضحة عن الجينات في تجلياتها المختلفة

وعلاقتها بالكائنات الحية عامة والإنسان خاصة، يقول سلاك في مقدمة كتابه «هذا الكتاب ليس كتاباً تدريسياً في علم

الجينات بل هو مقدمة مختصرة عن التصورات المتنوعة للجين التي تستخدم حالياً في علوم الحياة، والهدف منه تمكين القرّاء من إدراك الأفكار الرئيسية عن الجينات، وتقويم القضايا الخلافية، والانتقال من ثَمَّ إلى الكتب المتعمقة في الموضوع إنْ هم رغبوا في ذلك».

جوناثان سلاك هو أستاذ

متقاعد في جامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأميركية؛ حيث شغل فيها أستاذ كرسي تُلوتش للخلايا الجِذعية، ومدير معهد الخلايا الجذعية. تركّزت أبحاث سلاك على دراسة آليات تجديد الأعضاء المفقودة، والطرق التي يمكن بها حثّ نسيج معيّن للتحوّل إلى نسيج آخر.

أمّا المترجم عبدالله المعمري، فهو مهندس وكاتب ومترجم مهتمّ بنشر الثقافة العلميّة.

