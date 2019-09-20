علم ومعرفة

لكل منا بداية.. وما أجمل البدايات.. محبة أول كتاب قرأناه.. وفرحة أول جائزة.. كُتاب تركوا فينا بصمة لا تمحى.. وكلمة شجعتنا على مواصلة الطريق.. أصدقاء وأفراد من الأسرة احتفوا بنا وآخرون تمنوا لنا الفشل.. وعبر رحلة الكتابة تولد طقوسنا ومزاجنا الخاص.

«النهار» تحتفي هنا بتجارب المبدعين وبداياتهم.. وفيما يلي دردشة مع الكاتبة والشاعرة عبيرة خليفة: هل تذكرين أول كتاب وقع في يدك؟

لا أحد في عائلتي يهتمّ بالأدب أو بالفنون عموماً. أمضى والدي فترة طويلة من حياته منتمياً لحزبٍ معيّن كأغلب الجيل الذي شهد الاجتياح، لذا كانت أغلب الكتب في بيتنا حول السياسة، الدين والتاريخ وبعض كتب نزار قباني وكتاب لجبران خليل جبران.

جائزة.. أو كلمة.. شجعتك على مواصلة الطريق؟

شاركتُ في مسابقة أيام المدرسة كانتْ حول العولمة وتحديات المجتمع أذكر أني أنهيتُ مقالة مطوّلة في ساعتين

وربحتُ المركز الثاني على مستوى لبنان، كانتْ تلك المرة الوحيدة التي

أربحُ فيها شيئاً. شجعني أستاذ العلوم الاجتماعية لدراسةٍ أدبية في الجامعة لكنّي للأسف درستُ الرياضيات التطبيقية_ المعلوماتية.

كاتب ترك بصمة مهمة عليك؟

أحبّ أنسي الحاج لأنّي عرفته على مستوى شخصيّ وكانَ لبقاً في تعامله. مع الوقت تأكدتُ أنّه حالة فريدة، الشعراء ليسوا لطفاء خاصةً الكبار منهم.

متى وكيف نشرت أول نص لك؟

راسلتُ بريد القراء في جريدة الحياة، كنتُ في سنة أولى جامعة. خالي المسافر قرأ اسمي واتصل ليتأكد إنْ كنتُ كاتبة النصّ أو مجرد تشابه أسماء. أذكر أنّ أبي اشترى لي الجريدة اليوم التالي. كانتْ هذه طريقته في التشجيع.

كيف تفهمت الأسرة رغبتك أن تصبحي كاتبة؟

العائلة لم تفهم الأمر، تركتني ألهو. لا أحد ناقش الموضوع معي حتّى أنا لم أعترفْ لنفسي بتلك الرغبة.

هل هناك أصدقاء شجعوك؟

لا أعرف إنْ كان تشجيعاً أو نظرة غرابة أو ماذا تفعل هذه في كلية العلوم. كانت الكلية مختلفة عن اليوم، شاركتُ مع مجموعة من الأصدقاء في نشر جريدة تحكي معاناة طالب الجامعة اللبنانية وتكشف مواهب الطلاب.

ما هي طقوسك مع الكتابة؟

ما من طقوس، أنا أحتاج للوقت فقط. هناك قصيدة كتبتها في دقائق لكنّها

كانتْ تدورُ في رأسي طوال الطريق من العمل إلى البيت وأنا في التاكسي. قصيدة أخرى كتبتها بعدما أنهيتُ شطفَ شرفة البيت. أحبّ القصائد التي تكتمل في رأسي دون جهد.

تجربة أول كتاب نشرته؟

كنتُ أحتفظ بأكثر من مئتيّ صفحة، قالَ لي صديق عليك أنْ تنشري هذه القصائد أو ستموت ولنْ تكتبي أفضل منها واقترحَ عليّ التواصل مع دار النهضة العربية.

وهكذا صار. بدأتُ بمرحلة الحذف لكنّها بقيتْ مجموعة ضخمة (180 صفحة).

ماذا تعني لك الجوائز؟

لا أشارك بها.

كتاب تمنيت كتابته؟

«الإحساس بالنهاية» ل جوليان بارنز. أحبّ الكتب التي تحكي عن الزّمن وما يغيّره فينا.

عمل تخططين لإصداره قريباً؟

أفتقر للتخطيط خاصّة في هذا الحيّز من حياتي. لكنّي أحاول إيجاد صيغة بين الكتابة والتعويض على ابني الصغير الذي أتركه وقتاً طويلاً بسبب عملي.

حكمتك؟

«الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسمَ لكَ حاصل لديك».

