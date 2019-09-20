الاخيرة

قالت إدارة الأرصاد الجوية إن الفترة الحالية حتى 29 سبتمبر الحالي تتميز باستمرار سيطرة الفترات الرطبة واختفاء رياح السموم في حين تخف حدة الحر. وأوضح مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيز القراوي لـ«كونا» إنه خلال هذه الفترة يكثر حدوث نسيم البر والبحر وتبدأ الغيوم في التكاثر مع ملاحظة أن الطقس يكون صيفيا مرهقا إذا كانت الرياح جنوبية شرقية رطبة ويكون معتدلا إذا كانت الرياح شمالية غربية.

وأضاف القراوي أن خرائط الطقس تشير إلى بداية ضعف المنخفض الهندي وتقدم المرتفع الجوي من غرب البلاد ما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وتكون الرياح أغلبها رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة. وأوضح أن الطقس نهار اليوم حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 42 و44 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام. وأشار القراوي إلى أن الطقس ليلا يكون حارا نسبيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام. وعن الطقس نهار يوم غد السبت أفاد بأنه يكون حارا ورطبا نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و46 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

