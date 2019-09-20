الاخيرة

نرفع أيادينا للعلي القدير حامدين وشاكرين له بشفاء سيدي صاحب السمو من الوعكة الصحية التي ألمت بسموه مؤخراً.

فرحة غمرت قلوبنا جميعاً فملأت النفوس فرحاً وسعادة. مبتهلين إلى العلي القدير أن يديم على سمه موفور الصحة والعافية والعمر المديد وأن يحفظه ويرعاه سنداً وذخراً للكويت وأهلها وللأمتين العربية والإسلامية وأن يحفظ الكويت وأهلها من كل شر ومكروه.

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طناش الوزراء

لا نرى أي استجابة للرسائل الكثيرة الموجهة على شكل مقالات بالصحف اليومية للسادة الوزراء والمسؤولين على اختلاف مراكزهم.

لقد أسمعت لو ناديت حيّا

ولكن لا حياة لمن تنادي

فكيف يريدون منا الأفكار وهم لا يقبلون منا الملاحظات التي نذكرها للمصلحة العامة والكثير من الوزراء للأسف لا يقرأون وإن قرأوا أهملوا ما قرأوه وكأن ملاحظاتنا هي خاصة بنا وليست للدولة لذلك مضحك طلب الحكومة الأفكار من المواطنين وهي التي تدفع عشرات الآلاف من الدنانير للمستشارين فأين أفكارهم ولماذا تحتاج الحكومة إلى أفكار وهي غارقة بالأخطاء المتكررة التي لا تتصلح.

حتى الانفاق على المشاريع أو شراء الأجهزة والمعدات لسد احتياج الوزارات هو الأعلى عن مثيلاتها بدول مجلس التعاون الكل يعلم لماذا وكيف.

أما عن استجوابات السادة النواب لبعض السادة الوزراء الذين أصبحوا كالجمرة التي لا يمكن الاقتراب منها كادت أن تكون نكتة ليس المقصود تحريض الأخوة النواب على زملائهم الوزراء علما بأنهم ليسوا في حاجة إلى التحريض لأن الاستجواب بالنسبة لبعضهم مكسب بلا تعب لكننا نذكرها لعدم تكرارها لأنها أصبحت مكشوفة للمواطنين ونكته سمجة ليس لها طعم ورائحتها نتة، لذلك يرجى الابتعاد عن استجواب الوزراء الذين كشفوا بلاويكم وعدم مقدرتكم على تنفيذ تهديداتكم.

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(تشابه)

كما للسيارات سرعات مختلفة للوزارات أيضاً سرقات مختلفة وإليكم وجه التشابه بينهما.

1 - سرعة السيارات يتحكم بها سائقوها

وسرقة الوزارات يتحكم بها مسؤولوها.

2 - سرعة السيارات تضر من يتهور بقيادتها

وسرقة الوزارات يفرح من يتفنن بنهبها.

3 - سرعة السيارات تتحكم بها الغيارات

وسرقة الوزارات يطوِّف لصوصها المليارات.

4 - سرعة السيارات لا يسمع لها صوت

وسرقة الوزارات تتم بالريموت.

5 - سرعة السيارات تؤدي إلى الجحيم

وسرقة الوزارات تؤدي أصحابها إلى النعيم.

6 - سرعة السيارات تعتمد على الوقود

وسرقة الوزارات تذهب ولا تعود.

7 - سرعة السيارات الأسرع بالطرق السريعة

وسرقة الوزارات تتم بالرشوة والخديعة.

8 - سرعة السيارات تختصر لك المسافات

وسرقة الوزارات يلعب سارقوها لعبة الثعلب فات فات.

