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اكتشفت دراسة حديثة أن الجوع يغير بشكل كبير مهارات صنع القرار، ما يجعل الشخص أقل صبرا وأكثر عرضة لاتخاذ خيارات خطأ.

ودرس الباحثون في جامعة دندي كيف يغير الجوع من عملية صنع القرار ووجدوا أنه يجعل الناس يتخذون خيارات مختلفة بشكل كبير.

وتشير النتائج إلى أن الناس ينفد صبرهم ويصبحون أكثر ميلا إلى القبول بالتسوية مقابل مكافأة صغيرة بدلا من انتظار حصة أكبر مضمونة في وقت لاحق، ليس فقط في الحصول على طعام، ولكن أيضا مقابل المال وغيره من المكافآت. وقاد هذه الدراسة، الدكتور بنيامين فنسنت، من جامعة دندي باسكتلندا، وسأل 50 مشاركا أسئلة متنوعة حول الغذاء والمال وأشكال المكافأة الأخرى. وتم اجراء الاختبارات مرتين، الأولى في حالة الجوع، والثانية بعد الشبع، ولاحظ الفريق أنه إذا عرضت على الأشخاص مكافأة الآن أو مضاعفة تلك المكافأة في المستقبل، فعادة ما يكونون على استعداد للانتظار لمدة 35 يوما لمضاعفة المكافأة في حال الشبع. ولكن عندما يكونون جائعين، فإن هذه المدة تنخفض إلى ثلاثة أيام فقط.

وتشير هذه النتائج إلى أن الجوع قد يؤثر على اختيارات الناس بطرق لا يعرفونها، ما يشير إلى أن اتخاذ قرار مهم مع معدة فارغة ليس فعلا حكيما على الإطلاق. وقال الدكتور بنيامين فنسنت إن نتائج هذه الدراسة يمكن أن تساعد على العمل بجهد أكبر في مجال علم النفس والاقتصاد السلوكي لرسم خارطة للعوامل التي تؤثر على عملية صنع القرار.

