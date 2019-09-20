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علماء يدرسون خطة لتبريد الأرض


كشفت دراسة حديثة، مرور كوكب الأرض بعصر جليدي قبل نحو 470 مليون عام عقب انفصال كويكب متسببا في سحابة ضخمة من الغبار حجبت ضوء الشمس.
ويحاول العلماء في العصر الحالي، اختلاق حدث مماثل بهدف تبريد المناخ في الوقت الحالي، بحسب صحيفة الغارديان. وأوضح علماء من جامعة لوند في السويد، أن هذا الاكتشاف قد يفتح الباب لمعالجة ظاهرة ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض. وجاء في الدراسة أظهرت النتائج أن سحابة الغبار تسببت في بعض الأوقات في تبريد الأرض بشكل كبير.
ويناقش العلماء والباحثون على مدار ما يزيد عن عقد، طرق صناعية مختلفة لتبريد الكوكب، لتفادي حدوث كارثة مناخية. ويسعى العلماء لبحث إمكانية وضع الكويكبات على غرار الأقمار الصناعية في مدارات حول الأرض، لنفث الغبار الناعم باستمرار وحجب أشعة الشمس جزئيا.


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