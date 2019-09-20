عايش احمد الشمالي 98 عاماً شيع، الرجال: حسينية الشمالي، الدعية، ق 4، ش حمزة بن عبد المطلب، م 18، ت: 25210166، النساء: السلام، ق 5، ش 501، م 9

يونس محمد قاسم دشتي 62 عاماً شيع، الرجال: مسجد الامام الحسن، بيان، ت: 97771009، النساء: العدان، ق 2، ش 23، م 19

اسماعيل يعقوب يوسف مال الله 74 عاماً شيع، الرجال: حطين، ق 1، ش 114، م 12، ت: 99678880، النساء: شمال غرب الصليبخات، ق 1، ش 114، م 258، ت: 97242225

فاطمة عبد الله العصفور 99 عاماً شيعت، الرجال: صباح السالم، ق 5، ش1، ج 9، م 9، ت: 99646311 - 51612225، النساء: مشرف، ق 2، ش 2، م 26، ت: 99120221

ندا عبد الرحمن يوسف الشاهين، زوجة وليد خالد عبد العزيز العمير 48 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: حطين، ق 1، ش 108، م 13، ت: 66632332، النساء: السلام، ق 6، ش 602، م 28

أميرة حسن حسين الحسيني 76 عاماً شيعت، الرجال: المنصورية، ق 1، شارع جاسم الوزان، حسينية الأوحد، ت: 99095450، النساء: الجابرية، ق 8، ش 15، م 5 (العصر فقط)

صفية حمد الدوسري، أرملة خليفة محمد علي المذن 87 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: الجابرية، ق 8، ش 13، م 12، ت: 99086688، النساء: القصور، ق 1، ش 47، م 15، ت: 99233559

ناصر هامل مهدي العجمي 76 عاماً شيع، الرجال: فهد الأحمد، ق 2، ش 217، م 33، ت: 99651502، النساء: جابر العلي، ق 1، ش 5، م 21

إنا لله وإنا إليه راجعون

