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تسلمت الكاتبتان الكويتيتان أمل الرندي وفاطمة شعبان جائزة الشارقة لإبداع المرأة الخليجية في حفل أقيم مساء الاربعاء تحت رعاية رسمية من امارة الشارقة.وفازت الرندي بجائزة ابداعات المرأة الخليجية وذلك عن عملها (مفاجأة ابي) وهي عبارة عن قصة أدبية موجهة للطفل فيما فازت الكاتبة فاطمة شعبان بنفس الجائزة عن قصتها للاطفال (رحلة اللوزتين). وقالت الرندي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب تسلم الجائزة ان هذا هو فوزها الاول بجائزة الشارقة لإبداع المرأة الخليجية فيما حصلت من قبل على جائزة حاكم عجمان الشيخ راشد بن حميد الادبية مرتين متتاليتين عن قصتيها (نجم المستطيل الأخضر) و(اجمل عقاب) اللتين تدعوان إلى التسامح عند الطفل.واعربت الرندي عن سعادتها بتمثيل الكويت هي وزميلتها شعبان في منافسات هذه الجائزة «وكان لنا شرف تمثيل وطننا الغالي بهذه المناسبة الخليجية المهمة وفوزي وزميلتي بهذه الجوائز هو فوز للكويت في المقام الاول». واكدت ان فوزها بالجائزة هو «تتويج لتجربتي التي باتت في عامها الرابع عشر في كتابة أدب الطفل».وحول القصة الفائزة بالجائزة (مفاجأة ابي) اوضحت الرندي انها تتضمن أفكارا مهمة ومفيدة للطفل في علاقته بأبيه وعالجت موضوع تغير أفكار الطفل التي تشجعه على التعامل مع المحيطين به بتواضع وأخلاق عالية ويقتنع بضرورة مراعاة الحالات الإنسانية. وأشارت الى ان القصة تهدف ايضا إلى معرفة كيف يكون الأب قدوة لابنه وكيف يكتسب الابن الصفات الحميدة من أبيه ويفهم معنى القيادة الحقيقية ويقتنع بأهمية التسامح في الحياة وضرورة احترام الآخر وتقديره مهما كانت رتبته الاجتماعية ومركزه في العمل.وقالت الرندي «اعتمدت في القصة أسلوبا مبسطا يرتكز على فضيلة الإقناع بعيدا عن أسلوب التلقين والموعظة الذي بات مرفوضا ولا يتناسب مع ما تطرحه الطرق الحديثة في التربية اليوم». ونوهت بما تقدمه امارة الشارقة من دعم لثقافة المرأة الخليجية المبدعة وتشجيعها على استكمال دورها في رفع مستوى أدب الطفل مشيدة بحسن التنظيم والاحترافية في تقييم الاعمال الادبية المشاركة في هذه الجائزة. من ناحيتها قالت الكاتبة الكويتية فاطمة شعبان ان قصتها الفائزة (رحلة اللوزتين) تتحدث عن جانب خيالي في عالم الطفل وتقدم حلولا لبعض المشكلات التي تواجه الأهل مع أطفالهم في توصيل فكرة صحية أو غذائية أو دراسية وكتبتها بأسلوب فيه مغامرة لجذب الطفل وجعله متحمسا لقراءتها.وبينت شعبان انها مهتمة برسالة الطفولة وادبها منذ تسعينيات القرن الماضي وتعمل من أجل الطفل باعتباره بذرة المستقبل التي تنبغي رعايتها وتعتمد عليها المجتمعات والأوطان في التغيير نحو الأفضل والتقدم.وأوضحت ان لديها عددا كبيرا من الإصدارات في مجال الطفل يصل إلى 50 إصدارا بين قصص وأغان للأطفال وقامت بإصدار مجلة (كنوز) الإلكترونية كما أصدرت تطبيقا إلكترونيا للأطفال بعنوان (كان يا مكان) لتشجيع الطفل على القراءة.ودعت شعبان الى استمرار تشجيع الاديبات الخليجيات على العطاء في مجال ادب الأطفال للمساهمة في المحافظة على اجيال المستقبل التي تعتمد عليها الأوطان.يذكر ان جائزة الشارقة لإبداع المرأة الخليجية التي تقام للمرة الثانية على التوالي برعاية قرينة حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي هدفها تشجيع المواطنة الخليجية على الإبداع في المجالات الادبية والفكرية وتعزيز دور المرأة في مجالات الرواية والشعر.

