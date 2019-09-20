إضاءات

سيكون عشاق المسرح في كويتنا الغالية، مع موعد اضافي متجدد، حيث الليالي المسرحية الكوميدية، والتي تذهب في هذه الدورة إلى فضاءات بعيدة، تشكل طرحاً يختلف شكلاً ومضموناً عما هو دارج ومستعاد ومستهلك من عروض المسرح الكوميدي.

هكذا موعد «متجدد» يذهب بالمسرح إلى افاق من التجديد، وأيضاً التكريم لعدد من الاسماء المتميزة، التي اضافت الكثير من الكوميديا، وهكذا موعد يقدم تجارب كوميديا، تذهب بنا إلى حوار ونتاجات أكثر عمقاً.. وأكثر اشتغالا.. وفرصة «حقيقية» لاكتشافات على صعيد الحرفة من كتاب ومخرجين وفنانين بكافة اجيالهم، بالذات جيل الشباب، الذي ينتظر هكذا منصة للانطلاق بعيداً.

الليالي المسرحية الكوميدية.. موعد لاهل المسرح.. وموعد لعشاق الكوميديا.. وحاضنة اضافية للحوار والتواصل والاكتشاف وقبل كل هذا أو ذاك، دعوة للفرق الأهلية والخاصة لاستثمار هذا الموعد للتحرك.. والاشتغال.

ان ما تقوم به ادارة المسرح وايضاً قطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، من حراك يستحق كل معاني التقدير.. والدعم وهي دعوة لأهل المسرح واجياله.. للتواصل مع الليالي المسرحية الكوميدية من أجل حصاد الفرح.. والمتعة.. والاكتشاف.

وعلى المحبة نلتقي

