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على مدى تاريخها الطويل والعريق والممتد منذ نهايات عشرينيات القرن الماضي عرفت السينما المصرية مالا يمكن حصره من الظواهر والموضات والتقليعات أحياناً استمرت بعض هذه الظواهر لفترة ثم اختفت تماما وسرعان ما انقشعت الموضات والتقليعات سريعا ولم تعد وأحيانا تكرر الظاهرة نفسها بين فترة زمنية وأخرى وهكذا استمرت السينما المصرية عبر تاريخها بظواهرها المختلفة.

وأحدث الظواهر التي تشهدها ساحة السينما المصرية حاليا تمثلت في «أفلام الأجزاء» صحيح عرفت حركة الفن المصرية ظاهرة الأجزاء من خلال الدراما التلفزيونية والتي بدأت بقوة مع بدايات الثمانينيات من القرن الماضي على يد واحد من أهم فرسانها وهو الكاتب الكبير الراحل أسامه أنور عكاشة واستمرت الظاهرة وترسخت ثم تحورت وتحولت إلى المسلسلات الطويلة الحلقات والمسلسلات ذات المواسم الدرامية المتعددة والتي انتشرت بقوة وأصبحت من سمات الدراما في الوقت الحالي.

لكن على مستوى السينما ظلت هذه الظاهرة بعيدة عنها تماماً بل ومستبعدة لكنها بدأت على استحياء منذ عدة سنوات مضت عندما قدم الفنان المطرب تامر حسني- الذي يعد من نجوم الشباك في السينما المصرية الآن- ثلاثة أجزاء من فيلمه «عمر وسلمى» مع الفنانة مي عزالدين... وبعدها قدم أحمد السقا وهند صبري ومعهما المخرج شريف عرفة جزأين من فيلمهم الشهير والناجح «الجزيرة» لكن لم يكن الأمر وقتها يشير إلى وجود ظاهرة أو موضة جديدة ستظهر وتتشكل بقوة على الساحة السينمائية

لكن ما حدث مؤخرا وخلال من هذا العام يؤكد أننا بصدد ظاهرة جديدة تماما يبدو أنها ستستقر وتستمر لفترة وهي «أفلام الأجزاء» فشاهدنا الجزء الثاني من «الفيل الأزرق» و«أولاد رزق» و«الكنز» وان كان الفيلم الأخير أعلن صناعه مسبقا انه فيلم واحد منقسم إلى جزأين أو فيلم من فصلين إذا جاز التعبير .

وبكل تأكيد لم يكن في ذهن أو في تصور صناع وجهة إنتاج الفيلمين الأولين «الفيل الأزرق» أنهم سيقدمون أجزاء أخرى لكن النجاح الجماهيري الكبير والإيرادات العالية هي التي جعلت صناع الفيلمين يقدمان أجزاء ثانية منهما والنجاح الجماهيري الأسطوري والإيرادات العالية والتي وصلت بل وتجاوزت الـ100 مليون جنيه وهو رقم قياسي وغير مسبوق على الإطلاق في كل تاريخ السينما المصرية وهو أيضا رقم مرشح للزيادة.

ولاشك أن هذه الإيرادات الهائلة لهذين الفيلمين هي التي دفعت صناعهما إلى الإعلان مبكرا عن وجود جزء ثالث لهما بعد ما كشف السيناريست احمد مراد انه اقترب من الانتهاء من كتابة الجزء الثالث من الفيل الأزرق بالاتفاق وجلسات العمل مع جهة إنتاج وأبطال الفيلم وأيضا أعلن صناع فيلم أولاد رزق انه سيكون هناك جزء ثالث من الفيلم يعكف حاليا السيناريست صلاح الجهيني على كتابته وسيكون بكامل أبطال الجزأين الأول والثاني ومعهم المخرج طارق العريان.. أما فيلم الكنز بجزأيه فلن يكون له جزء ثالث لأنه- وكما ذكرنا- كان الفيلم معداً منذ البداية ليكون على هذا الشكل ولم يكن الجزء الثاني بهدف استغلال نجاح وإيرادات الجزء الأول لذلك كان الأمر مختلفاً بالنسبة له.

ولن تقتصر الظاهرة على هذين الفيلمين لان هناك ملامح وعلامات تؤكد استمرارها فعلى الرغم من أن فيلم «لص بغداد» للفنان الشاب محمد إمام الذي أصبح من نجوم الشباك في السنوات الأخيرة- لم يعرض جماهيريا في دور العرض بعد ومن المنتظر عرضه خلال هذا العام ألا أن الأخبار المتداولة تشير إلى إن صناعه بصدد التفكير في تقديم جزء ثان من الفيلم.

ومع النجاح الهائل لفيلم «نادي الرجال السري» والإيرادات العالية التي حققها وهو الفيلم السابق للنجم كريم عبدالعزيز على فيلمه الحالي «الفيل الازرق2» فإن كريم يستعد الآن لتصوير فيلمه الجديد «البعض لا يذهب للمأذون» وتردد بقوة أن الفيلم سيكون هو الجزء الثاني من «نادي الرجال السري» خصوصاً وأن السيناريست أيمن وتار هو كاتب الفيلمين أما الإخراج فهو لأحمد الجندي.. وفي السنوات الأخيرة أصبح المطرب تامر حسني من أهم نجوم الشباك وأصبحت أفلامه تتصدر قوائم الإيرادات وفيلمه الأخير»البدلة» حقق أرقاما قياسية تجاوزت الـ60 مليون جنيه ويتردد بقوة أن تامر بصدد التحضير لجزء ثان من «البدلة» وان الفنان الكوميدي أكرم حسني الذي شاركه بطولة الفيلم قد صرح بأن الفيلم الجديد الذي سيجمعه مع تامر سيكون بنفس فريق عمل «البدلة» في محاولة لاستغلال النجاح الجماهيري الهادر والإيرادات العالية التي حققها الفيلم دون أن ينفي أو يؤكد انه سيكون الجزء الثاني من الفيلم.

وبعد هذا الاستعراض لهذا العدد من الأفلام التي خاضت تجربة الأجزاء أو التي ستخوض التجربة يطرح السؤال نفسه.. هل أفلام الأجزاء هذه ستكون بمثابة حالة من الرواج والانتعاش لصناعة السينما المصرية على اعتبار الرواج والنجاح الجماهيري والإيرادات الأسطورية غير المسبوقة التي تحققها؟ أم سيكون التركيز فقط على الجانب التجاري والربح المادي دون الاهتمام بالقيمة الفنية للفيلم؟ وهل هذا الجانب التجاري والمادي يعد إفلاسا وتراجعا للإبداع على مستوى الموضوعات والأفكار السينمائية الجديدة التي يمكن تقديمها في أفلام أخرى مختلفة بدلا من تقديم أحداث جديدة في نفس الفكرة لنفس الفيلم؟

ومع قناعتنا الكاملة بان فكرة الأجزاء السينمائية ليست جديدة على مستوى السينما بشكل عام وأنها موجودة منذ سنوات في السينما العالمية وخاصة في السينما الأميركية لذلك ذهبت الناقدة الكبيرة خيرية البشلاوي إلى القول بان ما تنتهجه السينما المصرية في هذا الجانب ما هو ألا محاولة لاستنساخ التجربة الأميركية .

وتضيف الأمر كله متعلق بالاستغلال التجاري والنجاح الجماهيري والإيرادات العالية للفيلم الأول ومن هنا يسارع صناع الفيلم إلى استخدام نفس العناصر وتقديمها في حبكة سينمائية مشابهة في جزء ثان من نفس الفيلم وبالطبع دون أن يكون هناك أفكار جديدة والجديد فقط يكون في استخدام التقنيات الحديثة من اجل مزيد من الإبهار لذلك شباك التذاكر وحده هو الذي يحدد من خلال حجم الإيرادات التوجه في تقديم أجزاء أخرى من هذه الأفلام الناجحة جماهيريا والجمهور وحده سيكون هو من يقرر استمرار الأجزاء من نفس الفيلم أو توقفها.

ويتفق الناقد طارق كثيرا مع الرأي السابق ويقول الأمر بالفعل متعلق بالنجاح الجماهيري والإيرادات والجانب التجاري فلو كان لدينا فيلم عالي المستوى من القيمة الفنية وحصل على العديد من الجوائز لكنه لم يحقق النجاح الجماهيري المنتظر ولا الإيرادات المأمولة بالطبع لن يفكر صناعه في تقديم جزء ثان منه.

ويضيف ولاشك أن هذه الظاهرة ليست الاتجاه الصحيح للسينما المصرية مهما كان لها من تأثير ايجابي على الصناعة .. لان هذا الاتجاه يعمل على تراجع الإبداع عند مؤلفي السينما وأيضا عند باقي العناصر لان الإبداع يعني تقديم رؤى وأفكار جديدة في كافة العناصر السينمائية وما يحدث أراه نوعاً من استسهال النجاح وضد الخيال والإبداع.

