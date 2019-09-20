عربيات ودوليات

أبوظبي - «كونا»: اعلنت الامارات امس انضمامها الى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية وذلك بعد يوم واحد من قرار السعودية الانضمام اليه. ونقلت وكالة انباء الامارات «وام» عن مدير ادارة التعاون الأمني في وزارة الخارجية والتعاون الدولي سالم الزعابي قوله ان انضمام الامارات للتحالف يهدف الى مساندة الجهود الاقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان امن الطاقة العالمي واستمرار تدفق امدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والاسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين.

