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الرياض - أبوظبي - الوكالات: نفى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ان تكون الصواريخ والطائرات المسيرة «درونز» التي شنت الهجوم على معلمين لشركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» السبت الماضي قد عبرت سماء الكويت واعتبر الوزير الاميركي الذي واصل امس في الامارات جولة خليجية بدأها من السعودية الهجوم على البنية التحية النفطية في المملكة بأنه «عمل حربي» قامت به ايران.

وقال بومبيو للصحافيين الذين رافقوه الى جدّة «لا اثبات على ان الهجوم مصدره العراق لأنها كانت ستعبر الكويت وهذا لم نره». وأضاف ان تبني ميليشيات الحوثي الموالية لايران هو «ادعاءات كاذبة» لأن الصواريخ لم تأت من جنوب السعودية موضحا ان انواع «الدرونز» والصواريخ التي استخدمت في الاعتداء هي انظمة ايرانية غير ان طهران لم تشغلها خارج اراضيها.

وبحث الوزير الأميركي في ابوظبي امس ردا محتملا على الهجوم الذي استهدف «ارامكو» ويثير التشدد الأميركي حيال ايران مخاوف من تصعيد كبير في المنطقة الهشة على خلفية هجوم السبت غير المسبوق وكان بومبيو التقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي اعتبر انّ الهجوم يشكل اختبارا حقيقي لارادة المجتمع الدولي. وبحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان اورتاغوس، فقد اتفق الطرفان خلال اللقاء على ان الهجوم «غير مقبول»، وأنّه «لم يهدد الأمن القومي السعودي فحسب بل حياة الأميركيين الذين يعيشون ويعملون في المملكة ايضا، وكذلك امدادات الطاقة العالمية بشكل عام». وبحثا ايضا «ضرورة اتحاد المجتمع الدولي لمواجهة التهديد المستمر الذي يمثله النظام الايراني، واتفقا على ضرورة محاسبة النظام الايراني على سلوكه العدواني والمتهور والتهديدي المستمر». وكان وزير الخارجية الأميركي اكّد للصحافيين في مستهلّ زيارته للسعودية ان الهجوم هو «عمل حربي» شنّته ايران.

الى ذلك عبر نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، عن شكره لادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب «في مواجهتها لعدوان النظام الايراني والجماعات الارهابية، بشكل غير مسبوق»، كما اعرب عن دعم بلاده و«مواصلة الوقوف مع الولايات المتحدة ضد قوى الشر والعدوان عديم المعنى»، على حد وصفه. وأضاف خالد بن سلمان السفير السعودي السابق في الولايات المتحدة، في تغريدة له على «تويتر» ان بلاده تقدر «موقف الولايات المتحدة طويل الأمد من الدفاع عن حلفائها ومصالحها الأساسية في المنطقة ضد اعمال العدوان غير المبررة».

كان ترامب اكد ان لديه «خيارات عديدة» للرد على ايران، معلنا عن عقوبات جديدة «خلال 48 ساعة». واتهم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف واشنطن بانها «تتعمد استهداف» المدنيين الايرانيين عبر تشديد عقوباتها. وتضاف هذه العقوبات الى اجراءات عقابية غير مسبوقة فرضتها واشنطن على طهران اثر انسحاب ترامب في مايو 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني والذي يعتبره غير كاف لمنع الجمهورية الاسلامية من حيازة سلاح نووي، اضافة الى اتهامه اياها بزعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط.

