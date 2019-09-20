عربيات ودوليات

بغداد- «كونا»: حذر رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي من ان الهجمات الاخيرة على المنشآت النفطية لشركة «ارامكو» السعودية وضعت المنطقة على «حافة الحرب» داعيا جميع الاطراف الى الحوار.

وقال عبدالمهدي في مقابلة تلفزيونية مع عدد من المحطات الفضائية بثها متكبه الاعلامي ان «المشكلة في المنطقة اكبر من مجرد قضية هجمات على منشات نفطية بل هي تراكمات قديمة لكن الهجمات بحد ذاتها وضعتنا على حافة الحرب». وتابع «ارجو ان لاتصل الى حافة الحرب» داعيا الى «الحوار وليس التصادم».

واكد رئيس الوزراء العراقي مجددا ان الصواريخ والطائرات المسيرة لم تنطلق من بلاده مشددا على ان هذا تجسيد لموقف دستوري عراقي بعدم العدوان على دول الجوار. واشار الى انه تلقى تاكيدات من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو بان «الصواريخ لم تنطلق من العراق وتاكيدات بريطانية مكتوبة بنفس المعنى». وحذر من ان تتحول بلاده الى ساحة للصراع «لان كل دول المنطقة والعالم ستشتعل». واكد ان بلاده لا تسعى للناي بالنفس بل تريد ان تتدخل «كاداة لحل الازمات والمشاكل وخلق فرض التلاقي بين دول المنطقة». وقال عبدالمهدي «ان العراق يحاول منع وقوع الحرب في البلاد والمنطقة ونريد استيعاب المشاكل والأزمات بطريقة ايجابية، بهدف الحفاظ على سيادة واستقرار العراق الذي يسعى الى نزع فتيل الأزمة، ولدينا علاقات ممتازة مع دول الجوار ودول العالم».

