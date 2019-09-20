عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: هدد وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف «بحرب شاملة» في حالة توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية لايران. وقال ظريف في حديث لشبكة «سي ان ان» الأميركية «أقول بكل جدية اننا لانريد حربا، لا نريد الدخول في مواجهة عسكرية... لكننا لن نتوانى عن الدفاع عن ارضنا». وأنكر ظريف تدخل طهران في الهجوم الذي استهدف منشآت «أرامكو» قبل ايام وكرر التصريحات الايرانية بأن الهجوم جاء من قبل ميليشيات الحوثي في اليمن.

في غضون ذلك كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» ان خطط الرد العسكري الأميركية على الهجوم الذي طال شركة النفط السعودية «ارامكو» تشمل لائحة من الأهداف في ايران، بينها منشأة عبدان، احدى اكبر محطات تكرير النفط، وجزيرة خرج التي تضم اكبر منشأة نفطية في البلاد. كما ان اللائحة تشمل المواقع التي قد تكون انطلقت منها الصواريخ نحو السعودية، وقواعد اخرى للحرس الثوري في جنوب غرب ايران حيث شهدت المنطقة تحركات يشتبه في انها مرتبطة بضربة «ارامكو». وقالت الصحيفة «اي ضربة ضد ايران ستتم على الارجح عبر رشقات من صواريخ كروز تنطلق من سفن البحرية. وفي حال ردت ايران على الضربة الاولى ستقوم طائرات بضربة ثانية».

وكانت شبكة «سي بي اس نيوز» الاخبارية الأميركية نقلت عن مسؤول اميركي ان المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامئني وافق على الهجوم شرط ان يتم تنفيذه بشكل يبعد الشبهات في اي تورط ايراني. وقال المسؤولون الأميركيون في التقرير انّ الأدلة ضد ايران هي صور التقطت بقمر اصطناعي ولم يتم نشرها بعد، تظهر قوات الحرس الثوري الايراني وهي تقوم بترتيبات للهجوم في قاعدة الأحواز الجوية. وفي باريس صرّح وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان انّ احتمال ان يكون الحوثيون نفذوا الهجوم «يفتقد الى بعض الصدقية». وقال لودريان للشبكة الاخبارية «سينيوز» انّ «الحوثيين اعلنوا انهم هم من قاموا بهذا التدخل. هذا يفتقد الى بعض الصدقية». وقال وزير الخارجية الفرنسي «على ما يبدو، استخدمت ادوات عسكرية عديدة، طائرات مسيرة وربما صواريخ»، مشككا في قدرة الحوثيين على القيام بعملية كهذه «وبلوغ هدفهم».

وقالت متحدثة باسم الجيش الفرنسي امس ان باريس ارسلت سبعة خبراء عسكريين الى السعودية للتحقيق في الهجمات، من بينهم خبراء في المفرقعات ومسارات الصواريخ وأنظمة الدفاع ارض/ جو.

في غضون ذلك اكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاربعاء ضرورة الاتفاق على رد دبلوماسي دولي مشترك على الهجمات. وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية في بيان صحافي ان ذلك جاء خلال محادثات هاتفية بين ترامب وجونسون.

