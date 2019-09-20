عربيات ودوليات

الأمم المتحدة - الوكالات: تواجه في مجلس الامن الدولي مشروعا قرارين لوقف اطلاق النار في محافظة ادلب في شمال غرب سورية، تقدّمت بالأول الكويت وألمانيا وبلجيكا وبالثاني روسيا مدعومة من الصين. وينصّ مشروع القرار الذي تقدّمت به الدول الثلاث على «وقف فوري لاطلاق النار» اعتباراً من السبت المقبل. بهدف «تجنّب تدهور اضافي للوضع الكارثي اصلاً في ادلب».

وينص مشروع القرار الذي رجحت مصادر الامم المتحدة مسبق ان تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو) ضده على انّ يبدأ وقف اطلاق النار هذا ظهر الحادي والعشرين من سبتمبر بالتوقيت المحلي. وقبل التصويت قال دبلوماسي غربي طالبا عدم الكشف عن هويته «أتوقع فيتو من روسيا والصين». وردا على سؤال عن جدوى طرح نص مصيره الفشل وامكانية التوصل الى تسوية، اكد الدبلوماسي «لا نريد ان نرى تكرارا لما حدث في حلب» و«لا يمكننا المساومة على الحق الانساني».

وما ان قدّمت المانيا والكويت وبلجيكا حتى ردّت روسيا بمشروع قرار مضادّ لقي دعماً من الصين وينصّ مشروع القرار الروسي على «وقف فوري للأعمال العدائية لتجنّب المزيد من التدهور في الوضع الانساني الكارثي اصلاً في محافظة ادلب»، لكنّه لا يحدّد تاريخ دخول وقف اطلاق النار حيّز التنفيذ. لكن الفقرة التالية تشير الى ان «وقف القتال لايشمل العمليات العسكرية التي تستهدف افراداً او جماعات او كيانات مرتبطة بجماعات ارهابية».

وهذه الاشارة غير مقبولة بالنسبة للغربيين لأنّها تشرّع الباب امام تفسيرات مختلفة وأمام مواصلة استهداف المنشآت المدنية. وذكر دبلوماسيون ان هذا النص لن يحصل على الأرجح على الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده في مجلس الأمن المكوّن من 15 عضوا. من جهة اخرى، اعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس انّ الأطراف السورية توصّلت الى «اتفاق» على تشكيل لجنة لاعداد دستور جديد للبلاد في خطوة تعتبرها المنظمة الدولية مدخلاً اساسياً للعملية السياسية الرامية لحل النزاع المستمر منذ اكثر من ثمانية اعوام.

وقال غوتيريس في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك «هناك الآن اتفاق بين جميع الأطراف على تكوين اللجنة، وغير بيدرسن يضع اللمسات النهائية مع الأطراف في ما يتعلق بالاختصاصات ونأمل ان يتم الانتهاء من ذلك قريبا».

