عربيات ودوليات

القدس- الوكالات: أعلن بيني غانتس، منافس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في الانتخابات التشريعية امس انه يجب ان يكون رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي يجب ان تنبثق من هذه الانتخابات. وقال رئيس حزب «ازرق ابيض» قبل اجتماع مع كوادر حزبه للصحافيين «الاسرائيليون يريدون حكومة وحدة اريد ان اشكل هذه الحكومة على ان اتولى رئاستها». من جهته دعا نتانياهو منافسه الرئيس الى ان يشكلا معا حكومة وحدة، بعد ان اظهرت نتائج الانتخابات العامة التي اجريت الثلاثاء تقاربا كبيرا بينهما يحول دون امكان ان يشكل احدهما ائتلافا حكوميا. وقال نتانياهو في تصرح مصور انه يفضل «تشكيل ائتلاف يميني لكن نتائج الانتخابات اظهرت ان ذلك غير ممكن» مؤكدا انه بذلك «لن يكون على الناس الاختيار بين الكتلتين» وتشكل دعوة نتانياهو تطورا كبيرا بعد الانتخابات العامة التي جرت الثلاثاء وقد لاتسمح له بالبقاء في منصب رئيس الوزراء الذي شغله لـ13 عاما. وقال نتانياهو «دعوت خلال الانتخابات الى تشكيل حكومة يمينية لكن لسوء الحظ، اظهرت نتائج الانتخابات ان ذلك غير ممكن» وأضاف «دعوت غانتس الى تشكيل حكومة وحدة واسعة». ويسعى نتانياهو من خلال اعلانه عزمه على تشكيل حكومة وحدة الى تجنب اطاحته.

لكن التحالف الوسطي «أزرق ابيض» بزعامة غانتس دعا في الماضي اعضاء حزب «ليكود» اليميني الذي يتزعمه نتانياهو الى التخلي عن الأخير وتشكيل حكومة وحدة بدونه. لكن يبدو ان ايا من اعضاء «ليكود» غير مستعد للقيام بذلك. ومع فرز 97% من الأصوات تشير وسائل الاعلام الاسرائيلية الى حصول تحالف «أزرق ابيض» على 33 مقعدا في البرلمان، و 31 مقعدا لـ«ليكود» من اصل 120 مقعدا. اما وزير الدفاع السابق افيغدور ليبرمان والذي ظهر في الانتخابات الأخيرة كـ»صانع للملوك»، فأظهرت النتائج المعلن عنها ايضا حصول حزبه اسرائيل بيتنا على 8 مقاعد. وبرزت الأحزاب العربية التي توحدت في انتخابات الثلاثاء تحت «قائمة مشتركة» كقوة مهمة، وأظهرت النتائج المعلن عنها انها حصلت على 13 مقعدا لتصبح القوة الثالثة في البرلمان.

وقد تسمح هذه النتيجة للأحزاب العربية بمنع نتانياهو من الاستمرار في المنصب في حال قررت تأييد غانتس. لكن لم يسبق ان ايدت الأحزاب العربية اي شخص لرئاسة الوزراء.

