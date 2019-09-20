عربيات ودوليات

تونس- الوكالات: أكد محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وفاته في المملكة العربية السعودية، امس، عن عمر ناهز 83 عاما، وذلك في اتصال مع «سكاي نيوز عربية».

وكان المحامي منير بن صالحة قد أعلن، الجمعة، أن بن علي نُقل إلى مستشفى في السعودية، بعد تدهور حالته الصحية. وأوضح حينها لإذاعة «موزاييك» التونسية، أن ابنة زين العابدين بن علي اتصلت به، قائلة إن والدها «مريض جدا»، بعد سنوات من علاج سرطان البروستاتا.

وقل بن صالحة امس إن الرئيس التونسي الاسبق سيدفن في السعودية وليس في تونس.

وولد زين العابدين بن علي، في 3 سبتمبر 1936، وشغل منصب رئيس الجمهورية التونسية منذ 7 نوفمبر 1987 إلى 14 يناير 2011، وهو الرئيس الثاني لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 بعد الحبيب بورقيبة.

وعين زين العابدين رئيسا للوزراء في أكتوبر 1987 ثم تولى الرئاسة بعدها بشهر في نوفمبر 1987 في انقلاب غير دموي، حيث أعلن أن الرئيس بورقيبة عاجز عن تولي الرئاسة. وقد أعيد انتخابه وبأغلبية ساحقة في كل الانتخابات الرئاسية التي جرت، وآخرها كان في 25 أكتوبر 2009.

