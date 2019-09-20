عربيات ودوليات

مع تصاعد الحملات الممنهجة ضد الدولة المصرية وبث الفيديوهات المسيئة والأكاذيب من خارج مصر، أكد برلماينون أن الشعب المصري سيحبط تلك المؤامرات بالوعي وأن محاولات الوقيعة بين مؤسسات الدولة والشعب المصري مصيرها الفشل التام.

وقال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن مصر تتعرض لهجمة منظمة تحاول النيل من استقرارها بعد النجاحات التى حققتها أخيراً، لافتًا الى أن هذه الهجمة من خونة تحاول أن تؤثر على عصب مصر وتثير البلبلة في الوقت الذي حققت فيه مصر انتصارات كبيرة، أهمها انتصارها على الارهاب بشكل كبير.

أضاف وهدان، في تصريح صحافي نشر في القاهرة أمس، أن مصر نجحت في تصحيح مسار الاقتصاد، وهناك انخفاضا كبيرا في سعر الدولار أمام الجنيه، حيث نزل سعر الدولار في الفترة القليلة الماضية لما يزيد عن جنيه ونصف، في حين يحاول البعض اثارة القلاقل والفتن واشغال الرأى العام بهدف ضرب استقرار البلاد والنيل من تنامي اقتصادها. ولفت وكيل مجلس النواب، الى أن الشارع المصري فطن ويعلم جيدًا كم المكائد والدسائس التي تحاك ضده وأصبح لديه وعي كبير بما يحاك ضد مصر ولا يمكن أبدًا أن تصل جماعة أو تنظيم لمخططها بشأن ضرب العلاقة القوية بين الشعب وجيشه.

من جهته، أكد النائب طارق متولي أن الشعب المصري يثق تماما في الرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية وجهاز الشرطة.

وأضاف أن العلاقة بين الشعب المصري وقواته المسلحة وجهاز الشرطة هي علاقة تاريخية، وأنه لا يمكن أن يُعكر صفو هذه العلاقة بعض الشائعات والأكاذيب التي يتم ترويجها من فترة للأخرى، لافتا الى أن المصريين أصبحوا على قدر كبير وكاف من الوعي للتصدي للشائعات والأكاذيب ومروجيها وعدم الانسياق ورائها. وأشار الى أن المصريين حريصين أشد الحرص على استقرار هذا الوطن وسلامة أراضيه، قائلا «وعي الشعب المصري واحساسه بالمسؤولية الوطنية هو حائط الصد الأول في الحرب القذرة التي تتعرض لها الدولة المصرية من مروجي الشائعات من جماعة الاخوان وأنصارها بالخارج». ووصفت النائب سوزي ناشد الحملة الممنهجة على مصر من خلال الفيديوهات المسيئة والأكاذيب التي تروج بأنها مأجورة وممولة من دول اختارت معاداة الشعب المصري وأيضاً معاداة الدولة المصرية. وأوضحت أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تخلق لدى المواطنين حالة من الفزع بسبب ما تبث من أكاذيب وشائعات، لذلك يجب على الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورا كبيرا في زيادة توعية المواطنين بما يدور في فضاء السوشيال ميديا.

في السياق ذاته، أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار أيمن أبو العلا، أن الدولة المصرية تتعرض لهجمة شرسة من أعداء الوطن الذين لا تطوق لهم حالة الاستقرار الأمني والسياسي التي تمر بها البلاد ،مضيفاً أن هناك تقدماً اقتصادياً ملموساً تشهده البلاد حالياً، كما أن مصر نجحت بشكل كبير في حربها على الارهاب وهذا الأمر لا يرضي دول وجماعات لا تضع مصلحة الوطن نصب أعينها بقدر ما يهمها أن تضرب الاستقرار الذي يسود البلاد حاليا.

وتابع أن الكل يقف خلف الرئيس السيسي لأن رجل دولة ورجل المرحلة ونجح بالمرور بمصر الى بر الأمان ، مشدداً على أن محاولات الوقيعة بين الشعب والجيش لن تنجح أبدا.

