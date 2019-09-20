عربيات ودوليات

أكد الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والانتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، أن القوات المسلحة كانت وستظل درعاً واقياً للوطن وحصناً منيعاً يصون ويحمي مقدراته ورجالها على قلب رجل واحد يدافعون عن أمن مصر بأرواحهم ودمائهم ويضعون المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار.

وأشار الفريق زكي، خلال لقائه عدداً من القادة والضباط والصف والجنود من مقاتلى قوات الصاعقة والمظلات، الى أن رجال القوات المسلحة بارادتهم القوية وعزيمتهم التى لا تلين ماضون فى آداء مهامهم المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن ضد العدائيات والتهديدات المحتملة.

وبدأ وزير الدفاع، اللقاء بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن الأبرار من الجيش والشرطة الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة لتظل مصر هي الكتلة الصلبة التي تحفظ أمن واستقرار المنطقة، كما نقل القائد العام لمقاتلي القوات الخاصة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لما يبذلونه من جهد وعرق من أجل رفعة الوطن وحماية ترابه المقدس.

