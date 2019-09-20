عربيات ودوليات

القاهرة الوكالات: أصدر «حزب التجمع» المصري، بيانا أمس، أكد فيه رفضه للدعوات التي وصفها بـ«المجهولة والمشبوهة» للتظاهر ضد الدولة.

وقال الحزب ان هذه الدعوات «تأتي في سياق واضح بدأ بمحاولات التشكيك في قواتنا المسلحة التي تمثل العمود الفقري لقوام مصر بل ومنطقتنا العربية بكاملها»، معربا عن «ثقته في شعبنا المصري ووعيه بالمؤامرة الكبرى المخططة سلفا والمدعومة والممولة من قوى الشر الاقليمية والعالمية، وقدرته على حماية دولته من المصير المؤلم الذي لقيته الدول المحيطة».

كما أكد الحزب دعمه للقيادة السياسية للبلاد وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الى ذلك استنكر نائب رئيس اتحاد الجاليات المصرية في الخارج أحمد ذكي، الحملة الممنهجة والإشاعات المغرضة والتجني على مؤسسات الدولة المصرية ورموزها التي يجلها ويقدرها المصريون ، مضيفاً أن هذه الحملات تأتي في اطار الحملة الموجهة ضد مصر منذ ثورة الشعب في 30 يونيو 2013، ضمن ما يعرف بحروب الجيل الرابع التي تختلق الفتن والأكاذيب في محاولة للنيل من تماسك النسيج الاجتماعي وأمن واستقرار البلاد وتعطيل مسيرة النهضة والتنمية التي تشهدها مصر بشهادة المؤسسات الدولية.

وأوضح أن الجالية تؤكد دعمها وثقتها الكاملة بمؤسسات الدولة المصرية وقادتها ورموزها الوطنية، وأن الشعب المصري يدرك تمامًا المخطط الشيطاني للنيل من مصر ويعلم تمامًا الأساليب الخسيسة للقوى التي تدعم هذا المخطط وأذرعها ممن باعوا أنفسهم من جماعات العنف وأن وعي الشعب المصري وفطنته ووحدة أبنائه وتماسكهم كفيل بوأد الفتن وحماية الوطن من أهل الشر وأعوانهم. من جهته، أعلن ناجد البلم رئيس الأكاديمية الثقافية بالسويد وعضو اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا، تأييده الكامل للرئيس السيسي، قائلا: «من شمال أوروبا نعلن تأييدنا الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي باني مصر الحديثة، سنقف معه وندعمه فى كل خطواته بالتوفيق ان شاء الله وتعلو مصر فوق الجميع وتحيا مصر».

