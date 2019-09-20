عربيات ودوليات

طالب كمال حسنين رئيس حزب «الريادة» بتمثيل نيابي لرؤساء الأحزاب في مجلس الشيوخ المقبل موضحا أنها الطريقة المثلى كي يصل صوت الأحزاب لصناع القرار.

وشد حسنين في حوار مع «النهار» على ضرورة عودة تمويل الدولة للأحزاب كما كان الوضع قبل 25 يناير لافتا الى أن البرلمان الحالي عليه عبء كبير بسبب غياب المحليات مؤكدا أن الرئيس السيسي أبطل مخطط سقوط مصر.. لكن المخطط ما زال موجوداً وقائماً على المنطقة العربية كلها.

كيف يصل صوت الأحزاب للحكومة وللشارع؟

صوت الأحزاب كان يصل بوضوح قبل 25 يناير فالحزب الوطني كان له خبرة كبيرة في ذلك وكان يتم من خلال المؤتمر السنوي للحزب الذي كان يتم دعوة جميع رؤساء الأحزاب وكانوا يجلسون في الصف الأمامي مع الحكومة بخلاف أن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان يعين كل رؤساء الأحزاب أعضاء في مجلس الشورى بصفتهم رؤساء وطالما الدولة حاليا مقتنعة بالعمل السياسي الحزبي الذي نقوم به فلابد أن يكون لنا دور.

وما هي مشاكل الأحزاب في مصر؟

لا أحد يستمع للأحزاب كنت أتخيل أنه يوجد في الحكومة همزة وصل بين الحكومة وبين الأحزاب لكن هذا لم يحدث، وقد عرض أحد شباب الأحزاب خلال مؤتمر الشباب هذا الأمر على الرئيس واعتقد أن الرئيس أعطى الضوء الأخضر لحزب «الوفد» كي يجتمع بالأحزاب ويعرف مطالبها. لكن للأسف فشل بهاء أبو شقة رئيس «الوفد» في ذلك وخلال الاجتماع:» قال اننا لم نأت لتحالف أو نندمج أو نتعاون» لذلك فشلت الاجتماعات.

أيضا نحن في حاجة الى التمويل فنحن لا نريد أن يرتبط العمل السياسي بأفراد فالأحزاب مؤسسات سياسية يكون لها دور في المجتمع وتساند الدولة بغض النظر عن من يديرها وفي حالة غياب رئيس الحزب لابد أن تستمر المؤسسة قائمة لذلك طالما أن الدولة تؤمن بالتنوع السياسي للحياة الديموقراطية السياسية وتداول السلطة لضمان عمل الأحزاب دون تدخل فكر من ينفق عليها في توجيهها لابد أن تقوم الدولة بتمويلها كما كان يحدث قبل ثورة 25 يناير حيث كانت الدولة تدعم كل حزب بـ150 ألف جنيه سنويا.

هل ترى أن الرئيس السيسي يحتاج لظهير حزبي؟

الأحزاب المدنية كلها هي ظهير حزبي للرئيس وللدولة المصرية فعلى سبيل المثال تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم أكثر من 38 حزبا وحزب «الريادة» احد أعضاؤه هو ظهير حزبي للرئيس فجميعهم يدعمونه هو وأجهزة الدولة لكن الرئيس رفض أن يكون له ظهير حزبي والخطأ الذي حدث في انتخابات 2015 كان وجود قائمة «في حب مصر» التي فرقت بين الأحزاب.

اذن أنت تتفق مع من يرى أن قائمة «في حب مصر» هي السبب في غياب الأجندة السياسية لنواب البرلمان؟

يوجد عبء كبير على البرلمان، فالمجلس العسكري أصدر كثيراً من القوانين بقرارات وكان لدى البرلمان مهمة كبرى في الموافقة عليها فضلا عن أننا اعتدنا أن النائب هو المسؤول عن كل مشكلة يواجهما المواطن وتفاقم ذلك بسبب غياب المحليات وأغفل المواطن دور النائب الحقيقي وهو التشريع والرقابة.

كيف ترى مستوى أداء الأحزاب تحت القبة؟

في فترة اقرار القوانين والاستحقاقات الدستورية الأحزاب تخلت عن فكرها وكانت مع الدولة حتى اذا كان منهجها مختلفاً في الرؤى لكنها فضلت مساندة الدولة ودعمها وهو دور يحسب لها فمصر بعد 30 يونيو وبفضل الرئيس السيسي أبطلت مخطط السقوط لكن المخطط مازال موجودا وقائما فما يحدث الآن من ظهور بعض الفيديوهات المسيئة والمغرضة لبعض الأشخاص يشوهون الدولة المصرية ومؤسساتها هو جزء من المخطط فمازالت الدولة في حرب ولا تزال الحرب على المنطقة العربية فمن وضع مخطط التقسيم لن يسلم بسهولة الدولة المصرية مازالت في حالة حرب.

هذا يعني أنك ضد وجود معارضة في هذا التوقيت؟

نعم، لا وقت للمعارضة الآن الأحزاب كلها من المفروض أن تصطف وتساعد وتساند الدولة في حربها ضد الارهاب وحروبها الخارجية ضد مخططات التقسيم والحرب الآن اختلفت شكلها ولم تعد قاصرة على المواجهة العسكرية بل اتخذت عدة أشكال.

وكيف ترى المعارضة تحت القبة؟

المعارضة ممثلة في «تكتل 25-30» ولكن اختلف مع أدائها، فالمعارضة البناءة هي التي تقدم الحلول والبدائل ولكن المعارضة من أجل المعارضة فهي هدم للوطن.

ولماذا غاب حزبي «الوفد» و«التجمع» عن المشهد رغم تاريخهما العريق؟

بالنسبة لحزب «التجمع» أعتقد أن مشكلته هي التمويل فضلا عن أن القيادات التاريخية التي كانت تصنع اسم للحزب لم تعد موجودة مثل خالد محيي الدين حيث كان الناس يذهبون لحضور المؤتمرات لرؤية هؤلاء القيادات عن قرب.. «التجمع» كان يعتمد على المعارك الآن لم يعد توجد معارك كي تديرها الدولة تناصر القضايا العمالية ولم تعد توجد قضايا بارزة يستطيع أن يتبناها.. أما بالنسبة لحزب «الوفد» فالخطأ الذي لا يغتفر له ولرئيسه السابق سيد بدوي هو تحالفه مع «الاخوان» عندما قامت ثورة 25 يناير وجاء «الاخوان» وأسسوا حزب الحرية والعدالة وكنت أعتقد أن «الوفد» يتبنى جميع الأحزاب المدنية الجديدة وتصبح تحت عباءته لكنه دخل تحت عباءة الاخوان وهو خطأ تاريخي للوفد.

