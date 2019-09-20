دوليه

ضربت أندية باريس سان جرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني ومانشستر سيتي الإنكليزي بقوة وبثلاثية نظيفة في مرمى ريال مدريد الإسباني ورد ستا الصربي وشاختار الأوكراني على التوالي أول من أمس في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحقق دينامو زغرب الكرواتي فوزا كبيرا على ضيفه الوافد الجديد على المسابقة القارية العريقة أتالانتا الإيطالي عندما تغلب عليه برباعية نظيفة، فيما فرط كل من يوفنتوس الإيطالي وتوتنهام الإنكليزي في الفوز وسقطا في فخ التعادل أمام مضيفيهما أتلتيكو مدريد الإسباني وأولمبياكوس اليوناني بنتيجة واحدة 2-2.

في المباراة الأولى وعلى ملعب «حديقة الأمراء» في باريس، أكرم سان جرمان وفادة ريال مدريد بثلاثية نظيفة بينها ثنائية للمهاجم السابق للنادي الملكي الدولي الأرجنتيني أنخل دي ماريا. وسجل دي ماريا ثنائيته في الشوط الأول (14 و33)، قبل أن يضيف البلجيكي توما مونييه الثالث (90+1).

وتصدر سان جرمان المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط بفارق نقطتين أمام كلوب بروج البلجيكي وغلطة سراي التركي اللذين تعادلا سلبا.وفي ظل غياب القوة الهجومية الضاربة للنادي الباريسي والمكونة من البرازيلي نيمار الموقوف وكيليان مبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني المصابان، فرض دي ماريا نفسه نجما للمباراة وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الهاتريك. ولم يتأثر النادي الباريسي بغياب ثلاثيه «إم سي إن» وكان بإمكانه الخروج بغلة أكبر بالنظر إلى الفرص الكثيرة التي خلقها مهاجموه وسيطرتهم على مجريات المباراة أمام تراجع كبير في مستوى النادي الملكي صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة، خصوصا خط دفاعه وحارس مرماه الدولي البلجيكي تيبو كورتوا في ظل غياب القائد سيرجيو راموس الموقوف.

واستمرت معاناة النادي الملكي هذا الموسم ولم يشفع له خوض وافده الجديد الدولي البلجيكي إدين هازار لمباراته الأولى كأساسي منذ انضمامه إلى صفوفه قادما من تشلسي الإنكليزي، فكان على غرار أغلب نجوم ريال مدريد غائبا طيلة الشوط الأول قبل أن يستبدله زيدان مطلع الثاني.

وفي المجموعة الثانية، استهل بايرن ميونيخ مشواره بثلاثية في مرمى ضيفه النجم الاحمر وتصدر الترتيب برصيد 3 نقاط.وسجل الفرنسي كينغلسي كومان (34) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (80) والبديل توماس مولر (90+1) الأهداف. ولم يخسر الفريق البافاري في مبارياته التسع الاخيرة في المسابقة القارية سوى مرة واحدة، كانت امام ليفربول الانكليزي 1-3 في مارس الماضي، مقابل خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات.

كما سجل على الاقل هدفا في مبارياته الـ 29 الاخيرة في ملعبه أليانز أرينا في دور المجموعات لدوري الأبطال، وتحديداً منذ نوفمبر 2009.

وفي المجموعة ذاتها، تقدم توتنهام، وصيف بطل النسخة الأخيرة، بهدفين لمهاجميه الدوليين هاري كاين (26 من ركلة جزاء) والبرازيلي لوكاس مورا (30)، ورد أصحاب الارض بهدفين للبرتغالي دانيال بودينسي (44) والفرنسي ماتيو فالبوينا (54 من ركلة جزاء).

وفي المجموعة الثالثة، افتتح مانشستر سيتي رصيد الاندية الانكليزية من الانتصارات هذا الموسم بفوزه الكبير على مضيفه شاختار بثلاثية تناوب على تسجيلها الجزائري رياض محرز (24) والالماني إيلكاي غوندوغان (38) والبرازيلي غابريال جيزوس (76).

وبات سيتي النادي الانكليزي الوحيد الذي يحرز النقاط الثلاث في مستهل المسابقة، بعدما فرط توتنهام بالفوز، وخسر ليفربول حامل اللقب وتشلسي امام نابولي الإيطالي 0-2 وفالنسيا الإسباني 0-1 على التوالي الثلاثاء.

ورفع الـ «سيتيزنس» رصيده من الأهداف في مرمى شاختار إلى 15 هدفا في خامس مواجهة بينهما، حسم أربع منها لصالحه منذ موسم 2017-2018، علما أن أكبر فوز حققه كان بسداسية نظيفة في آخر لقاء بينهما في دور المجموعات في الموسم المنصرم.

وفي المجموعة الرابعة، حرم أتلتيكو مدريد ضيفه يوفنتوس من فوز في المتناول عندما قلب تخلفه أمامه بهدفين نظيفين إلى تعادل 2-2. وكان يوفنتوس في طريقه إلى تجديد فوزه على أتلتيكو بعدما سحقه 3-0 في إياب ثمن النهائي قبل ستة أشهر، عندما تقدم بهدفين للكولومبي خوان كوادرادو (48) والفرنسي بليز ماتويدي (65)، لكن أتلتيكو رد بهدفين للمونتينيغري ستيفان سافيتش (70) والمكسيكي هيكتور هيريرا (90). وفي المجموعة ذاتها، مني باير ليفركوزن الألماني بخسارة على أرضه أمام ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 1-2.

