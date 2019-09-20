دوليه

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن استيائه من أداء فريقه بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جرمان أول من أمس في مستهل مشواره بدوري الأبطال. وقال زيدان بعد اللقاء: «لم نكن في يومنا، بدأنا المباراة جيدا في الدقائق الـ15 الأولى ولكن سرعان ما خضعنا لسيطرة سان جرمان في خط الوسط، ارتكبنا أخطاء عديدة ولم نلعب بكثافة عددية في وسط الملعب وفي هذا المستوى من المسابقة تصعب المهمة». في المقابل، أعرب مدرب الفريق الباريسي الألماني توماس توخل عن سعادته بالفوز و«بالمجهود الذي بذله اللاعبون. قدمنا مباراة جيدة ونجحنا في حسمها بفضل أدائنا الجماعي ضد فريق كبير خلق لنا مشاكل كثيرة».

ورد باريس سان جرمان الاعتبار لخروجه على يد ريال مدريد من الدور ثمن النهائي لنسخة 2017-2018، حين خسر في مجموع المباراتين 2-5 (1-3 ذهابا و1-2 ايابا).

