دوليه

يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية في 08:00 مساء اليوم مباراة القمة التي تجمع الأهلي مع الزمالك على لقب كأس السوبر للموسم قبل الماضي 2017 ـ2018.

وتوج الأهلي في ذلك الموسم بلقب الدوري الممتاز بينما حصد الزمالك لقب كأس مصر.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير جدا خاصة وأن فوز الأهلي بلقب الدوري الممتاز في الموسم الأخير زاد من حدة الصراع بين أنصار الفريقين. وكان الزمالك متصدرا للدوري وبفارق كبير قبل أن يتراجع بشدة في الجولات الأخيرة ليستغل الأهلي ذلك ويحصد اللقب.

الأهلي بقيادة مدربه رينيه فايلر يخطط للفوز بالمباراة لتحقيق أكثر من هدف حيث سيكون اللقب هو الأول للمدير الفني للأحمر الذي بدأ مهمته مع الفريق قبل أيام.

وسيعوض اللقب جماهير الأهلي عن خسارة ألقاب كثيرة في الفترة الأخيرة منها توديع دوري أبطال افريقيا من ربع النهائي والخروج من ثمن نهائي كأس مصر على يد بيراميدز. ويغيب عن الأهلي أيمن أشرف للإيقاف وسعد سمير ورامي ربيعة للإصابة وتحوم الشكوك حول جاهزية المغربي وليد أزارو للقاء.

ووفقا لذلك سيلعب الأهلي اللقاء بتشكيلة تضم محمد الشناوي وأحمد فتحي وياسر إبراهيم ومحمود متولي وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ورمضان صبحي وأفشه وأحمد الشيخ ومروان محسن.

على الجانب الآخر يدخل الزمالك اللقاء باحثا عن حصد لقب جيد بعدما فاز بكأس مصر قبل أيام على حساب بيراميدز. وحصد الزمالك لقبي كأس الكونفيدرالية الأفريقية وكأس السوبر المصري السعودي على حساب الهلال.

ورغم خسارة الزمالك أخيراً أمام جينيراسيون فوت 2 ـ1 في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا إلا أن الفريق يبدو أنه غير متأثر بذلك في ظل التركيز على مباراة القمة والدخول في معسكر مبكر لها.وقرر الجهاز بقيادة الصربي ميتشو استبعاد الثنائي محمد عنتر وحازم إمام لأسباب فنية بجانب غياب محمد حسن ومصطفى فتحي بسبب الإصابة. ومن المنتظر أن يخوض ميتشو مباراة اليوم بالتشكيل الذي خاض به نهائي كأس مصر بعدما لعب بتشكيلة مغايرة في اللقاء القاري. ومن المنتظر أن تضم التشكيلة محمد عواد ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي ومحمود شيكابالا ومصطفى محمد.ويتصدر الأهلي قائمة الأكثر تتويجا بالسوبر المصري برصيد 10 مرات ويأتي خلفه في القائمة الزمالك الذي حصد اللقب 3 مرات فقط.

والتقى الأهلي والزمالك في كأس السوبر 5 مرات من قبل فاز الأهلي في 4 منها وانتصر الزمالك مرة واحدة. من جانب آخر، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم ألماني بقيادة فليكس بريش لإدارة المباراة.ويضم الطاقم أيضا مارك بورش وستيفان لوب كحكمين مساعدين على أن يتم تعيين حكم مصري لمهمة الحكم الرابع.وأدار فليكس بريش مباراة يوم الثلاثاء الماضي بين ليفربول الانكليزي ونابولي الايطالي في دوري أبطال أوروبا.

