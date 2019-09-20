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تتجه الأنظار غداً السبت الى ستاد محمد الحمد الذي يشهد قمة الكبيرين القادسية والعربي في 07:35 مساءً ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز. ويقام على هامش المباراة حفل اعتزال لاعب القادسية والأزرق السابق محمد راشد برعاية رئيس نادي القادسية السابق فواز الحساوي. ويدخل الفريقان مباراة الغد بحثاً عن نقاط الفوز من أجل البقاء في منطقة المنافسة، فالقادسية المتصدر والقادم من فوز كبير على التضامن بثلاثية نظيفة يتطلع الى الانتصار الثاني للتمسك في الصدارة ومواصلة تفوقه على غريمه التقليدي العربي في السنوات الأخيرة. فالأصفر والأخضر تواجها في مسابقة الدوري 118 مرة، فاز القادسية في 43 منها، مقابل 37 للعربي، وتعادل الفريقان في 38 مباراة.

وأجرى كلا الناديين تغييرات على الأجهزة الفنية والادارية، فالقادسية أقال مدربه الروماني ايوين مارين وأسند المهمة للاسباني بابلو فرانكو، كما أجرى تعديلا على الجهاز الاداري فأعاد مدافع الفريق السابق ناصر بنيان ليتولى منصب المدير العام لجهاز الكرة مع خلف السلامة مساعداً له، وفيصل الشمري مديراً للفريق. في المقابل، تعاقد الأخضر مع المدرب الاسباني خوان مارتينيز، وتولى خالد عبدالقدوس وأحمد النجار ومبارك البلوشي المهمة الادارية.

ومع ذلك فان الجولة الماضية لم تكن مرضية للجانبين، رغم الأفضلية للاصفر الذي حقق انتصاراً مريحاً أمام التضامن وان كانت النتيجة لا تعكس سير المباراة التي عاني فيها القادسية كثيراً. ومن المنتظر أن يدفع المدرب بالظهير الأيسر محمد خالد بدلاً من فيصل سعيد الذي شارك أمام التضامن، فيما يستمر غياب عبدالله ماوي ومحمد الفهد للاصابة.

على الطرف الآخر، خرج الأخضر متعادلاً في مباراته الأولى أمام السالمية، وقدم عرضاً غير مطمئن خصوصاً في الجانب الدفاعي، بينما اعتمد في الهجوم على الحلول الفردية دون وجود أسلوب لعب واضح الملامح. ورغم وجود 5 محترفين في صفوف الأخضر الا أن السوري يوسف قلفا والليبي السنوسي الهادي والاسبانيين راؤول وتشافي توريس لم يظهرا بالصورة المطلوبة في اللقاء الأول، فيما قدم البرازيلي فرنانديز ماريون أداءً جيداً وسجل هدفاً جميلاً. ويدرك الأخضر جيداً أن الفوز في مباراة الغد سيمنحه دفعة معنوية كبيرة وتبقيه في المنافسة على اللقب، فيما ستدخله الخسارة في دائرة الشكوك، بينما يضع الاصفر الفوز نصب عينيه لأنه يعي جيداً أن انتزاع اللقب من الكويت يحتاج الى حصد أكبر عدد ممكن من النقاط، وعدم التفريط بأي منها، وهو أمر جربه الفريق في المواسم الأخيرة وتسبب في خسارة اللقب أكثر من مرة.

