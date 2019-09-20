محلية

من اخبار الرياضة الكويتية خلال هذا الاسبوع تفاجأنا؟ أم لم نتفاجأ مما يحدث بالمجال الرياضي... متمثلا بهزيمة منتخب الناشئين بكرة القدم في بطولة آسيا المقامة بالاردن بنتيجة 9 - 0 أمام منتخب طاجيكستان ، هزائم منتخب الطائرة اليومية (بجدارة في كل مبارياته) الانقلاب الاداري باتحاد الطائرة، هزيمتنا بكرة القدم ضد استراليا، انهاء عقد مدرب المنتخب الاول وتوقع رفع شكوى للفيفا بكيفية انهاء عقده واسلوب التسوية... يعني راح يفضحنا، مشكلة الهيئة مع النادي العربي (بأنه نما لعلمهم) فيما يخص تغيير مسمى ستاد النادي العربي.... الخ.

اعتقد أن ما يحدث هو شيء طبيعي جدا لسوء الادارة الرياضية التي تعتمد على المصالح الشخصية والتكسب من الرياضة في كل مجالاتها الفنية والادارية.... من هو صاحب المشكلة في هذه الحالات؟

هيئة الرياضة ام اللجنة الاولمبية او الاتحادات او الاندية نفسها؟ لمن لا يعرف كيف تدار الرياضة في الكويت نقولها بالمختصر المفيد بأن اعضاء الجمعية العمومية للاندية الرياضية هم السبب

الرئيس في ما يحدث في الرياضة وتأتي من بعدهم هيئة الرياضة ومجلس اداراتها والوزير المختص ومجلس الامة ( لجنة الشباب والرياضة ) الذين فشلوا في صراع الايقاف الرياضي ورضخوا بقوة لمطالب اللجنة الاولمبية الدولية... «واللي يفهم رياضة ما راح يستغرب من هذه النتائج التي تم تحقيقها سواء من المنتخبات او الاندية فالرياضة تمشي على البركة وبجهود شخصية في بعض الاحيان». ان الاخفاقات الرياضية اصبحت سمة من سمات الرياضة الكويتية ولن تنصلح هذه الاخطاء الا عن طريق القيادات الذهبية السابقة مو البرونزية حديثا....

والله من وراء القصد.

