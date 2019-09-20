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الأزرق حافظ على مركزه في التصنيف الشهري


حافظ الأزرق على مركزه في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وظل في المرتبة 156 لشهر سبتمبر الذي خاض فيه المنتخب مباراتين في التصفيات المشتركة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023، فاز في الأولى على نيبال 7-0، وخسر في الثانية أمام أستراليا 0-7. عالمياً، حافظت بلجيكا على صدارة التصنيف متقدمة على فرنسا التي انتزعت المركز الثاني من البرازيل التي تراجعت الى المرتبة الثالثة. وحافظ منتخب انكلترا على موقعه بالمركز الرابع، بينما قفز المنتخب البرتغالي الى المركز الخامس، وهبطت أوروغواي لتحل سادسة، فيما قفزت اسبانيا الى المركز السابع متقدمة على منتخبات كرواتيا وكولومبيا والأرجنتين. وافريقيا، حافظت السنغال على صدارة القارة في المرتبة العشرين، وجاءت تونس في المركز الثاني (29 عالميًا)، ثم نيجيريا (34 عالميًا)، في حين تقدمت الجزائر مركزين، لتحتل المركز الرابع افريقيًا (38 عالميًا). أما المنتخب المغربي، فقد تقدم هو الآخر مركزين، ليحتل المركز الخامس افريقيًا (39 عالميًا)، بينما استمر منتخب مصر في المركز السادس افريقيًا (49 عالميًا).
وعلى صعيد القارة الآسيوية، حافظت ايران على المركز الأول، بينما جاءت الامارات في المركز السادس قاريًا والـ66 عالميًا، والسعودية بالمرتبة الثامنة آسيويًا والـ70 عالميًا.


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