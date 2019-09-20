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توجه وفد اتحاد الشرطة الرياضي صباح امس الى مدينة ميلانو الايطالية تمهيدا للمشاركة في بطولة العاب الشرطة العالمية الثالثة والتي ستقام هناك في الفترة من 19 الى 26 سبتمبر الجاري، في العاب الجودو والجيوجيستو والسباحة والجري والرماية.

ويرافق وفد الاتحاد الكويتي الذي يترأسه اللواء سعود الخضر في رحلته الى ميلانو وفد الاتحاد الدولي للشرطة الذي يترأسه الفريق اول متقاعد الشيخ احمد النواف محافظ حولي.

من جانبه قال اللواء الخضر ، ان لاعبي اتحاد الشرطة بجميع الالعاب، جاهزون تماما لخوض غمار البطولة العالمية الثالثة في ميلان. واضاف: تمت الاستعدادات بشكل كبير ومكثف حيث حرص الجميع على الاستفادة من فترة الاعداد لتمثيل اتحاد الشرطة في البطولة بالصورة المناسبة»، مشيدا بالانضباط الكبير لجميع اللاعبين ومواظبتهم في التدريبات اليومية، ومؤكدا امتلاك اللاعبين خبرات كبيرة في مثل هذه المسابقات من خلال مشاركاتهم في العديد من البطولات العالمية السابقة.

