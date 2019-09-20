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الدبوس عضواً في «الآسيوي للطاولة»


نال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة علي الدبوس ثقة الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي بتزكيته عضوا مكملا لمجلس إدارة الاتحاد القاري حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية عام 2021، وذلك في الاجتماع الذي عقدته اول من أمس في مدينة يوجيكارتا الأندونيسية على هامش البطولة الآسيوية الـ 24. وتقدم الدبوس بالشكر الجزيل لجميع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، مؤكدا بأن هذه الثقة التي حصل عليها تعد مسؤولية كبيرة، تتطلب العمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بكرة الطاولة الآسيوية وتطويرها في جميع الدول، لتحقيق الأهداف المعتمدة والرؤى المشتركة، مضيفا: «سأعمل مع أعضاء مجلس الإدارة وجميع اللجان العاملة في الاتحاد الآسيوي لكل ما من شأنه مصلحة اللعبة، بالتعاون مع جميع اتحادات الدول الأعضاء على حد سواء».


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