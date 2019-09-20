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وجه لاعب نادي القادسية والأزرق السابق محمد راشد الدعوة الى أمين الصندوق بنادي الكويت فهد الغانم لحضور مهرجان اعتزاله الذي سيقام برعاية رئيس نادي القادسية السابق فواز الحساوي وذلك على هامش المباراة التي سيلعبها الاصفر مع العربي غدا على ستاد محمد الحمد في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز. من جهته، أشاد الغانم باللاعب وما قدمه طوال مشواره الرياضي مع الأندية والمنتخبات الوطنية التي مثلها وطالبه ببذل المزيد خلال الفترة المقبلة من اجل خدمة الكرة الكويتية وعدم الابتعاد عن المجال الرياضي والاتجاه الى العمل الاداري أو الفني سواء من خلال ناديه او أي نادٍ آخر مستفيدا من خبرته الطويلة في الملاعب.

