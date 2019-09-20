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تعد الخسارة الثقيلة التي مني بها منتخب الناشئين امام طاجيكستان 0 - 9 اول من امس في التصفيات المؤهلة لنهائيات اسيا 2020 تأكيد على مدى المعاناة التي تشكو منها الكرة الكويتية. وما الخسارة الا برهان على ان العلة ليست في قطاع معين وانما جميع القطاعات تعاني، فقبل عدة اشهر اخفق المنتخب الاولمبي، وعلى صعيد المنتخب الاول هو الاخر حدث ولاحرج فمن الفشل في غرب اسيا الى الخسارة امام استراليا 0 3 في التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2023 و مونديال 2022 واتضح صعوبة وضعه من المنافسة على الصدارة في ظل الحالة التي يعيشها في الوقت الراهن.

وخسارة منتخب الناشئين الثقلية تكشف ان القاعدة لدينا شبه منتهية ولايتوافر سوى لاعبين مؤقتين سرعان ما ينطفئ بريقهم ويختفون نظرا للخلل الكبير الذي تعاني منها المنظومة بشكل كامل.

وبما ان الازرق سبق له ان تأهل للنهائيات اربع مرات متتالية في عهد الاتحاد السابق لكن ذلك لايعني ان كنا مميزين وانما كان اجتهاد فقط وقتي ومحاولات من قبل المسؤولين انذاك على ان يظهر الفريق في شكل مقنع بالرغم من الدعم الضئيل الذي كانت تناله المنتخبات في الفترة الماضية بعكس ما يتوافر لها حاليا من دعم مادي مناسب لحد كبير.

وندرك تماما ان الاستعداد الذي يسبق التصفيات قبل عدة اشهر قد لا يأتي بالنتائج المرجوة الا ان التصريحات الاعلامية للمسؤولين على الازرق الصغير خلال فترة الاعداد توحي كأنه قادر على سحق خصومه بكل سهولة ولكن الخسارة بالتسعة كشفت حقيقة واقعنا بانه ليس لدينا خطة عمل طويلة الامد يمكن ان تجني منها الفائدة المرجوة وحتى اذا توفرت في الاندية الخامات الطيبة طالما ان العمل بتلك العقلية سواء من مجلس الادارة او الاجهزة الفنية التي تبني كثيرا على الارشيف من خلال ما يتعلق باللاعبين وحسب التوصيات. ولدرجة انه على مدار السنوات التسع الماضية التي شهدت تأهل الازرق الصغير الى النهائيات 4 مرات متتالية لم نر هناك نجم فعلي برز من المنتخبات السنية وهذا يأتي بفعل السياسة المتبعة من قبل الاتحاد او اللجنة الفنية بعدم المتابعة للنوعية الجيدة من اللاعبين و الخطأ الاخر من قبل الاندية التي بدورها تهمل اللاعبين ومن ثم تجد بعض المواهب قد تسربت بسبب العقلية التي تدير العمل سواء بالنادي او الاتحاد. ويبقى العمل والتخطيط السليم وتحديد الهدف من المشاركة في مثل هذه البطولات مطلب اساسي فلابد ان تقوم اللجنة الفنية بالاتحاد بوضع الخطوط العريضة في رسم المستقبل وخصوصا ان ما يتوفر من دعم مادي ومعنوي في الوقت الراهن للاتحاد يسهم كثيرا في تحقيق الكثير من الافكار وتحول الاحلام الى حقيقة وواقع ولابد ان نتخلى عن عملية التنفيع والترقيع التي ستجلب الكثير من الخسائر.

