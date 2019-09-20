محلية

أكد الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي جاسم الرميحي أن بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الرابعة والعشرين «خليجي24» ستقام في موعدها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر من العام الحالي وبأقل عدد من المنتخبات حتى لو قل العدد عما هو عليه حاليًّا. وأشار الرميحي في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية لاتحاد كأس الخليج الذي عقد امس في الدوحة برئاسة الشيخ حمد بن خليفة (رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ورئيس اتحاد كأس الخليج) الى أن الباب مفتوح أمام اتحادات السعودية، والامارات، والبحرين، للمشاركة حتى قبل موعد اجراء القرعة المتوقعة في أكتوبر المقبل. وأشار الرميحي الى أن الجهات المعنية في قطر ستحدد الملاعب التي ستقام عليها البطولة في وقت لاحق.

