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التقى الشيخ سلمان بن ابراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي «فيفا» برئيس جمهورية قرغزستان سورونباي جينبيكوف في العاصمة بشكيك اول من امس، اذ تأتي الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الاتحاد الآسيوي لقرغيزستان ضمن جولته في عدد من دول منطقة وسط آسيا. وخلال اللقاء اشاد ارئيس جينبيكوف بالنجاحات التي حققها الاتحاد الآسيوي على صعيد النهوض بمنظومة اللعبة في مختلف دول القارة مبدياً ارتياحه للدعم الذي يقدمه الاتحاد القاري لكرة القدم في قرغيزستان. فيما عبر الشيخ سلمان عن سعادته بزيارة قرغيزستان للمرة الثالثة مبديا ارتياحه للرغبة الحقيقة الكامنة لدى المسؤولين في البلاد من أجل توفير البيئة المثالية لنمو وتطوير اللعبة في البلاد ومؤكداُ دعم الاتحاد الآسيوي لكل الجهود المبذولة في سبيل زيادة انتشار اللعبة في قرغيزستان واعداد المنتخبات الوطنية القادرة على المشاركة الفعالة في مختلف البطولات القارية والاقليمية.

