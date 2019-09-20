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ما يقوم به اتحاد كرة القدم بالتعامل مع المدربين الكروات المساعدين لروميو يوزاك بالزامهم بالحضور اليومي على فترتين صباحية ومسائية مع بداية عمل موظفي الاتحاد وحتى نهايته أمر غير لائق و الهدف من وراء ذلك الضغط عليهم من اجل الموافقة على التسوية لانهاء العقود حسب رغبة الاتحاد. لكن هذا الاسلوب مخالف لطبيعة عملهم باعتبار انهم مدربون وليسوا موظفين اداريين لكي يتم الزامهم بالحضور والجلوس حتى نهاية الدوام. وبات يوزاك ومساعدوه في ظل هذا القرار «الفذلك» رواد ديوانية الاتحاد للجلوس وشرب الشاي والقهوة ومتابعة التلفزيون. ومثل هذا العمل من قبل الاتحاد يشوه من صورته امام مدربين محترفين عملهم الرئيسي في الملعب وليس الجلوس بالديوانية واذا كان الاتحاد يتعامل مع جميع المدربين المتعاقد معهم وليس لديهم مهام في الوقت الراهن بتلك الطريقة فله الحق بقراره وان كان فقط لخلق ضغط نفسي على «الكروات» فهي سالفة «عوجة».

