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تغلب كاظمة على الصليبخات 104-52 والجهراء على الساحل 74-69 والقادسية على برقان 83-48 والقرين على التضامن 61-37 اول من امس في انطلاق منافسات بطولة الدوري العام لكرة السلة.

وبهذه النتائج حصلت فرق القادسية والجهراء وكاظمة والقرين على اول نقطتين لها في البطولة فيما نالت الفرق الخاسرة برقان والساحل والصليبخات والتضامن نقطة واحدة.

جدير بالذكر ان نظام البطولة ينص على تأهل الفرق الستة الاولى في الدور التمهيدي الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من قسمين على ان يتوج باللقب الفريق الأكثر جمعاً للنقاط.

وتقام اليوم منافسات الجولة الثانية اذ يلتقي في 05:00 مساء الشباب مع النصر وتليها في 07:00 مواجهة العربي مع اليرموك، وتقام المباراتان على صالة نادي الساحل.

