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حصد منتخب الكويت اول من امس 9 ميداليات في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية في الأردن بمشاركة 700 رياضي من 12 دولة.وتوزعت الميداليات التي أحرزها لاعبو المنتخب في منافسات اليوم الثاني بين ذهبيتين وأربع فضيات وثلاث برونزيات في كرة الطاولة وألعاب القوى.

واستطاع اللاعبان نزار رمضان ويعقوب القاسم حصد ميداليتين فضية وبرونزية لكل منهما على التوالي في منافسات لعبة كرة الطاولة ضمن المستوى الثالث من فئات الاعاقة.

فيما حصد لاعبو ألعاب القوى سبع ميداليات بينها ذهبيتان للاعبين عبدالله الصالح وحمد حاجي وفضية للاعب فيصل سرور في منافسات رمي القرص. بدورهما أحرز اللاعبان محمد مجبل واللاعبة باسمة نجم فضيتين في منافسات رمي الصولجان ورمي الرمح على التوالي. وفي منافسات سباق الجري 100 متر استطاع اللاعبان عبدالله علي العنزي وعبدالله أحمد العنزي حصد ميداليتين برونزيتين.

وأشاد رئيس اللجنة البارالمبية رئيس الوفد الكويتي الى الأردن شافي الهاجري بالنتائج المحققة حتى الآن في البطولة، مؤكدا طموح اللاعبين الى تحقيق مزيد من الميداليات في بقية المنافسات.

