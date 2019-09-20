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أفاد رئيس نادي الالعاب الشتوية فهيد العجمي أن ناديه سينتهي قريباً من تشييد صالة التزلج الأولمبية العائدة له لتكون مقرا لتدريبات اللاعبين واللاعبات ومكاناً لممارسة مبارياتهم المحلية والدولية في الالعاب الخمس التي يشرف عليها النادي معتبرا أن الصالة ستسهم في تطوير الالعاب الشتوية ونشرها بصورة أكبر في البلاد.

وقال العجمي في تصريح صحفي ان النادي يبذل جهودا مضنية منذ أشهر للانتهاء من بناء هذه المنشأة الخاصة به وهي ذات مواصفات اولمبية وتقع بساحة بيان التابعة للهيئة العامة للرياضة اذ سيكون بمقدورها استيعاب تدريبات اللاعبين واللاعبات في العاب النادي علاوة على استضافة مختلف البطولات المحلية والدولية في تلك الالعاب.

وأشار الى ان بناء هذه المنشأة سيشكل نقلة نوعية لرياضة الألعاب الشتوية الكويتية وسيسهم بزيادة اعداد ممارسي هذه الرياضات الأولمبية الشتوية معربا عن سعادة جميع منتسبي النادي من لاعبين وأجهزة فنية وادارية بهذا الانجاز المهم لرياضة الالعاب الشتوية الكويتية. وأشاد بدعم الهيئة العامة للرياضة بقيادة د. حمود فليطح لناديه ما أسهم بتذليل العديد من الصعوبات، مثمنا دور جميع أعضاء مجلس الادارة وفريق متابعة الصالة بقيادة محمد العجمي الذين يبذلون جهوداً كبيرة لمتابعة أعمال البناء، ومتطلعا الى افتتاح الصالة في وقت قريب لاستضافة المنافسات في العاب النادي المختلفة.

